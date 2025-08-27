Per la Golfobasket Alcamo la stagione 2025 si apre come una prima azione decisiva: l’ingresso di Sicily by Car come main sponsor.

Ad Alcamo, in occasione del primo raduno, è arrivato lunedì il presidente di Sicily by Car, Tommaso Dragotto, che ha voluto incontrare personalmente la squadra. Una presenza accolta con estremo favore dalla dirigenza alcamese, che ha apprezzato il segnale di vicinanza e di attenzione diretta al progetto sportivo.





Il presidente della Golfobasket, Francesco Dixit Dominus, ha per questo dichiarato:

“L’ingresso di Sicily by Car come partner principale è un segnale di fiducia importante. L’azienda ha scelto di legare il proprio nome alla nostra squadra e questo ci consente di affrontare la nuova stagione con maggiore stabilità e prospettiva. È un sostegno che ci impegna a lavorare con serietà per consolidare il percorso intrapreso”. Dixit Dominus ha poi aggiunto: “Siamo grati alla dirigenza di Sicily by Car per aver creduto nel nostro progetto. È un riconoscimento al lavoro portato avanti negli ultimi anni e uno stimolo a proseguire con determinazione”.

La squadra si è radunata lunedì 25 agosto, al “Tre Santi”, per il primo giorno di allenamenti. La preparazione è stata guidata dalla preparatrice atletica Alessandra Mio, affiancata dallo staff tecnico composto dal coach Vincenzo Ferrara e dall’assistant coach Mauro Serpico. Il gruppo sarà presto al completo: il 29 agosto è previsto l’arrivo di Violeta Verano, che si unirà alle compagne per proseguire il programma di lavoro.





Con l’ingresso di Sicily by Car prende forma un progetto che guarda avanti, ma che resta radicato in una tradizione consolidata. Alcamo è infatti una piazza storica del basket femminile siciliano, capace negli anni di attrarre atlete, pubblico e attenzione anche oltre i confini regionali. La nuova denominazione rappresenta dunque non solo una continuità, ma anche un rilancio di un percorso che appartiene alla città e al suo pubblico.





In giornata Sicily by Car, società quotata in Borsa italiana su Euronext Growth Milan, che ha deciso di puntare, subito dopo la sponsorizzazione del Palermo F.C., anche al mondo del basket, diventando main sponsor con la femminile Golfo Basket di Alcamo, ha dichiarato tramite lo stesso presidente Tommaso Dragotto:

“Da siciliano sono e sarò il primo tifoso della squadra” dichiara Tommaso Dragotto presidente e fondatore di Sicily by Car, “non bisogna mai smettere di sostenere qualità e capacità della nostra Terra, soprattutto quando queste si coniugano con la bellezza ed i sani valori dello sport. Credo molto in queste ragazze, nella loro voglia di vincere e di affermarsi come ambassador di una Sicilia sana e moderna, espressione di un cambiamento che parte proprio dai giovani. Questo è una tra le principali ragioni per le quali abbiamo deciso di supportare questa squadra sostenendola da main sponsor e promuovendo la positività di questo messaggio”.

