27 luglio 2025 – Per Sicily by Car (SBC:IM) il 2025 è l’anno dello sport, la società quotata in Borsa italiana su Euronext Growth Milan ha infatti deciso di puntare, subito dopo la sponsorizzazione del Palermo F.C., anche al mondo del basket e lo fa da main sponsor con la femminile Golfo Basket di Alcamo, ribattezzata da quest’anno Sicily by Car Basket.

La Società, unica della Sicilia occidentale nella serie A2, vanta una squadra di assoluto valore, proponendosi tra le favorite per il grande salto in A1 tanto da diventare particolarmente appeling per Sicily by Car, un colosso nazionale e internazionale nel settore autonoleggio, che quest’anno ha investito in una strategia di comunicazione fortemente orientata allo sport.

Da società siciliana, con un forte radicamento alla realtà d’origine, Sicily by Car guarda alla migliore offerta del territorio, individuando proprio in un ambito ricco e variegato di eccellenze una punta di diamante da sostenere e promuovere.

“Da siciliano sono e sarò il primo tifoso della squadra” dichiara Tommaso Dragotto presidente e fondatore di Sicily by Car, “non bisogna mai smettere di sostenere qualità e capacità della nostra Terra, soprattutto quando queste si coniugano con la bellezza ed i sani valori dello sport. Credo molto in queste ragazze, nella loro voglia di vincere e di affermarsi come ambassador di una Sicilia sana e moderna, espressione di un cambiamento che parte proprio dai giovani. Questa è una tra le principali ragioni per le quali abbiamo deciso di supportare questa squadra sostenendola da main sponsor e promuovendo la positività di questo messaggio.”

Sicily by Car, da sempre attenta al tema della Responsabilità Sociale d’Impresa ha inoltre un’altra motivazione portante nella scelta di questa sponsorizzazione: il sostegno ad una squadra professionale femminile che vuole imporsi sulla scena sportiva con pari attenzione e dignità riservate alle squadre maschili.

Troppo spesso lo sport femminile è stato, ed è tutt’oggi, considerato come secondario rispetto alle squadre maschili, come se ci fosse una serie A ed una serie B anche in questo. La sponsorizzazione di Sicily by Car vuole e deve essere anche un messaggio forte e chiaro verso la disparità di genere perché l’impegno, il valore, la perseveranza, le capacità, sono indistintamente di tutti, uomini e donne senza differenza alcuna.

Questa sponsorizzazione sostiene e racconta tutte le qualità e la bellezza dell’universo sportivo femminile, capace di centrare obiettivi importanti e raggiungere traguardi nazionali nel solco della storia e dei successi di Sicily by Car.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.