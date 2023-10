Dopo l’esordio casalingo arriva anche il battesimo in trasferta per la Sicily Beach Volley School di Villafranca Tirrena che domenica 22 ottobre, sarà ospite alle ore 18 al Pallone Tensostatico “Davide Triolo” di Solarino (SR), della Paomar Volley nella terza giornata del campionato di Serie B maschile girone I. Partita in diretta su “TamTamTvSiracusa”, direzione di gara affidata a Martina De Luca e Rossella Agata Squillaci.

La formazione allenata da coach Zappalà arriva dalla sfida persa in casa contro l’Aquila Bronte Volley e proverà a rifarsi lontano da casa. Loris Morale, giovane schiacciatore della Sicily Bvs, in roster da quest’anno è cresciuto nelle zone in cui lui e la squadra andranno a giocare: “Per me questa prima trasferta sarà un po’ come andare a casa, una bella sensazione e ci saranno anche i miei familiari che ci verranno a guardare. Dopo la sfida con Bronte abbiamo analizzato in video la partita e siamo pronti a correggere i nostri errori, in settimana abbiamo lavorato su nuovi schemi e nuove soluzioni. Loro li ho affrontati con la squadra giovanile in cui sono cresciuto, conosco per averlo visto giocare il palleggiatore Francesco Bafumo e so che dovremo fare attenzione”.

L’avversario Paomar Volley

La Paomar Volley Solarino affronta quest’anno la sua quinta stagione assoluta e la terza consecutiva nel campionato di Serie B; in questo avvio di campionato ha collezionato una vittoria in casa, contro Ciclope Bronte, e una sconfitta sul campo della Domotek Volley Reggio Calabria. Nella scorsa stagione i precedenti con la Sicily Bvs parlano di una vittoria a testa, entrambe arrivate per 3-1 per la formazione di casa. La Paomar Volley da quest’anno cambia impianto di casa trasferendosi da Siracusa a Solarino dove si allena e gioca le partite casalinghe al Tensostatico “Davide Triolo”.

Molte sono state le conferme rispetto al precedente campionato tra cui il capitano, Antonio Pappalardo, il palleggiatore Francesco Bafumo, i centrali Giacomo Maggiore e Gabriele Germano, lo schiacciatore Andrea Caramagno ed il libero Raffaele Venosa, membro più anziano del gruppo. Da segnalare il ritorno, dopo un anno, dell’opposto Matteo Nicolosi. Nella stagione in corso le novità della Paomar sono il Ds Salvo Trombetta, mentre la direzione tecnica è sempre affidata a Mirko Peluso e l’assistente Egidio Emmi. La composizione del roster è stata completata con le novità dei giovani fratelli Andrea e Marco Chiesa, Giuseppe Bazzano ed Edoardo Dato. Tra i più giovani aggregati in prima squadre anche i nati nel nuovo millennio Samuele Petrolito e Francesco Privitera.