La sicurezza degli impianti termici, la corretta progettazione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione e controllo saranno al centro del secondo seminario tecnico organizzato da Confartigianato Imprese Palermo in collaborazione con la Direzione regionale Inail Sicilia, in programma il 20 ottobre, alle 15 al President Hotel di via Francesco Crispi 230 a Palermo.

L’incontro sarà dedicato in particolare agli impianti di riscaldamento ad acqua calda a vaso aperto e a vaso chiuso e ai relativi schemi impiantistici, con un approfondimento rivolto a tecnici, progettisti, installatori e operatori del settore. L’obiettivo è fornire indicazioni tecniche utili per una corretta realizzazione e gestione degli impianti, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi e ai dispositivi di sicurezza, protezione e controllo.

Il seminario rappresenta il secondo appuntamento di un percorso di informazione e formazione avviato da Confartigianato Palermo e Inail Sicilia lo scorso giugno proprio sul tema della sicurezza degli impianti termici. Il primo incontro aveva affrontato l’inquadramento normativo, la documentazione degli impianti, il libretto di impianto e le procedure di omologazione, immatricolazione e verifica attraverso l’applicativo Civa dell’Inail.





Ad aprire i lavori saranno: Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Palermo, Antonio Passalacqua, presidente Termoidraulici Confartigianato Sicilia, e Giorgio Soluri, direttore regionale Inail Sicilia. A moderare il seminario sarà: Fabio Pellerito, vicesegretario di Confartigianato Palermo.

Dopo l’introduzione di Vincenzo Nastasi, ingegnere e responsabile dell’Unità operativa di certificazione, ricerca e verifica Inail Palermo, la parte tecnica sarà affidata agli ingegneri Giuseppe Argento e Domenico Di Fonzo, che illustreranno gli impianti a vaso aperto, i principali schemi impiantistici e i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo specifici.

Seguiranno gli interventi di Pietro Amodeo, ingegnere dell’Unità operativa di certificazione, ricerca e verifica Inail Palermo, e Francesco Paolo Sofia, collaboratore tecnico della stessa Unità operativa, dedicati alla sicurezza degli impianti elettrici a servizio delle centrali termiche di riscaldamento. Dopo la pausa, Giovanni Vaccaro e Roberto Sunseri, ingegneri dell’Unità operativa di certificazione, ricerca e verifica Inail Palermo, approfondiranno gli impianti a vaso chiuso e quelli con generatori modulari, analizzandone schemi e dispositivi di sicurezza, protezione e controllo.





Il tema della sicurezza assume particolare rilievo alla luce dei dati Inail sull’andamento infortunistico. Nel 2025 in Sicilia sono state 27.378 le denunce di infortunio sul lavoro, contro le 26.454 del 2024, con un incremento del 3,5 per cento. Nella provincia di Palermo le denunce sono passate da 6.039 a 6.469, con una crescita di circa il 7,1 per cento.

Anche i dati relativi ai primi dieci mesi del 2025 avevano evidenziato in Sicilia un aumento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro, passate da 19.390 a 19.937, con una crescita del 2,8 per cento. Nello stesso periodo, il settore delle costruzioni aveva registrato 1.599 denunce, confermandosi tra i comparti maggiormente interessati dal fenomeno.

La dimensione della prevenzione emerge anche dagli interventi messi in campo dall’Inail. Nel 2024 in Sicilia erano assicurate oltre 215 mila aziende, mentre attraverso il bando Isi sono stati stanziati oltre 37 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Il seminario del 20 ottobre si inserisce quindi in un’attività di formazione e prevenzione rivolta al mondo dell’impiantistica, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori strumenti tecnici e indicazioni aggiornate per progettare, installare, verificare e gestire gli impianti termici in condizioni di sicurezza.

Gli interessati possono iscriversi al seguente link: https://forms.gle/qM8znj2rUPX8z9iB9

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