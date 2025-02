E’ l’ora della “fiesta” ed anche della “siesta” a “Casa Sanremo 2025”. L’Arena del Gusto inaugura con tutto il suo contenitore di professionisti del cibo tradizionale nelle varie regioni d’Italia e in particolare con la ciurma di maestri pizzaioli, approdati tutti quest’oggi nella città dei fiori. A fare da apripista il Coordinatore Enzo Piedimonte – il pizza chef con un ricco “medagliere” e il suo braccio destro agrigentino chef Carmelo Pistritto. Insieme rivelano una piccola parte del menu, in questa prima serata alla vigilia del Festival

Stanno riscaldando in queste ore i loro forni nella vetrina dell’Hospitality più ambita di Sanremo per uno chef ossia al Palafiori e hanno preparato il terreno con il classico sopralluogo di qualche giorno addietro affinché tutto procedesse alla perfezione. “Casa Sanremo 2025” dà il via alla realizzazione delle tipicità gastronomiche regione per regione con una rappresentanza nutritissima (superati i trenta) di pizza chef giunti dalla Sicilia, scelti da uno specialista del settore che, nell’ultimo quinquennio, ha tenuto in mano le redini dell’Arena del Gusto: il leader della pizza fritta e di quella a portafoglio Enzo Piedimonte. Accanto a lui il suo collega ed artista altrettanto bravo di Favara, Carmelo Pistritto. L’arte bianca li ha messi in connessione e mai nessuno li dividerà, soprattutto nello svolgere magnificamente e con serietà il ruolo di chi deve soddisfare i desideri di gola dei vip della canzone e dello spettacolo. In totale sono in quarantacinque/cinquanta le unità della brigata del ramo pizzeria perché il resto della compagnia è arrivata da altre province del Belpaese. La loro valenza è stata presa a cuore e a battesimo anche dalla Gambero Rosso Academy di Palermo che ha ufficializzato dieci giorni fa i personaggi del team siciliano, ognuno con la sua espressività e carattere (uno viene addirittura dalla Germania con natali dell’agrigentino), con la responsabile del capoluogo Chiara Pulizzotto e la Responsabile Commerciale e Academy Nazionale, Fabrizia Del Toro. Prima della vigilia di Sanremo, non si voleva anticipare la lista delle pizze che sarebbero state elaborate durante la rassegna, magari apportando delle piccole modifiche di giorno in giorno e di serata in serata. A parte le dediche personalizzate al conduttore e ai co-conduttori con i nomi e i ritratti scritti impiegando i vari ingredienti, possiamo sottolineare che i coach della squadra Piedimonte e Pistritto hanno studiato bene i gusti e lo stile alimentare dei cantanti e il trend collettivo che ne è saltato fuori è: un po’ tutti sono salutisti ma non rinunciano a qualche cibo irresistibile. Molti dei partecipanti nella gara canora quest’anno amano il pesce (per non sforare con la dieta e la linea) ma è chiaro che non è sempre adattabile in un simile contesto e allora i pizza chef al comando hanno cercato dei compromessi chic e di richiamo per chi degusta: per esempio di Carlo Conti si sa che sia un accanito patito del “Caciucco alla livornese” e la formula indicata per lui potrebbe essere la “Pizza Margherita con cozze e patate” (almeno due ingredienti del Caciucco, tanto gradito) oppure la “Crudo e Mozzarella” per mantenersi sul grande classico appetitoso, visto che il presentatore ha dichiarato in qualche intervista “di saper cucinare solo quello”. Per Fedez e per Giorgia si andrà senz’altro sulla “Verduiola”, in quanto entrambi rispettano un regime alimentare di ferro perciò le verdure grigliate come topping sono sempre l’ideale. Francesco Gabbani non nasconde il suo debole verso il cioccolato per cui per compensare questo vizio gli verrà consigliata la Regina Margherita con basilico.

Per Rose Villain, sempre i due creatori delle ricette Piedimonte hanno pensato ad una pizza con broccoli e speck dal momento che l’anno scorso la cantante, pare, avesse l’abitudine di consumare dei beveroni disintossicanti ed energetici a base di broccoli (quindi l’opzione è quasi un suo marchio di fabbrica). Per l’evergreen Massimo Ranieri, la ricerca del gusto è finita ai suoi ricordi d’infanzia, in quanto l’interprete di “Perdere l’amore” ha sempre prediletto i piatti rustici e di sostanza, del genere le minestre della mamma (pasta e cavolo o pasta e zucca). Come non pensare a lui con una pizza alla zucca detta “Marazzucca” (dalle sillabe di nome e cognome)? Con Tony Effe si giocherà sull’impasto perché lui adora i cereali che mangia sistematicamente a colazione e durante il giorno per mantenere la sua forma fisica: ecco che per lui ci vuole una miscela semi integrale con materie prime basiche.

L’Arena del Gusto, con a capo chef Piedimonte e la sua versatilità, sarà malleabile sulle tendenze alimentari di chi in questi giorni deve anche esibirsi e non vuole esagerare ma detterà pur sempre un timbro peculiare, in prevalenza della Sicilia con incursioni nei desideri del parterre della musica. Buon Festival della Canzone Italiana e Buona Casa Sanremo!





