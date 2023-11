Sabato 11 novembre alle ore 21,00 e domenica 12 novembre alle ore 18 e 30, secondo appuntamento con la stagione teatrale ai Magazzini del Sale.

In scena l’Associazione La Ronde con lo spettacolo Sikaniae, testo di Nicola Calì e Dario Tomasello. La piece vede in scena lo stesso Calì e Gerry Cucinotta, eccellenze del teatro messinese, due veri talenti di versatilità.

Sikaniae è un viaggio tutto siciliano fra la fantasia e la memoria storica della nostra isola. Nicola Cali ‘ attore, regista ed ideatore di questo spettacolo è in scena da protagonista in cinque diverse scene tutte intrise di sicilanita’. In scena con lui il musicista Carmelo Saterno e Gerry Cucinotta.

Tutti gli artisti impegnati in questa produzione sono messinesi, a testimonianza della vitalità artistica e culturale della nostra città.

Associazione Culturale La Ronde

SIKANIAE

Scritto da Nicola Calì e Dario Tomasello

Con Nicola Calì e Gerry Cucinotta

Musicista in scena Carmelo Saterno

Movimenti scenici Carmen Melania Spanò

Trucco Giovanna Gaudenti

Costumi ed elementi scenici Maria Grazia Giorgianni

Aiuto regista Alessandro Santoro

Regia Nicola Calì

biglietto intero € 12,00

biglietto ridotto (sotto i 25 anni) € 10,00

è necessaria la prenotazione (preferibilmente tramite messaggio whatsapp) al 339 5035152

Magazzini del sale , via del santo 67 -Messina

Luogo: magazini del sale, vai del santo , 67, MESSINA, MESSINA, SICILIA

