Silvia Sarni è la terza e ultima conferma nel parco giocatrici della Golfo Basket Woman Alcamo in vista del campionato di Serie A2 2025/2026. La lunga pugliese, classe 1987, continuerà a vestire la maglia biancazzurra dopo l’ultima stagione in Serie B.

Il club alcamese, che ha acquisito il titolo sportivo per disputare la prossima A2, ha scelto di puntare sull’esperienza e sulla solidità tecnica di Sarni, già protagonista nella passata stagione. La sua presenza rappresenta una garanzia in vista dell’impegno in un campionato di livello, dinamico e molto competitivo.





Sarni vanta una lunga carriera tra A1 e A2. Cresciuta a Foggia, ha esordito nella massima serie con Napoli, con cui ha vinto la FIBA Europe Cup nel 2005. Ha giocato a Pozzuoli, Como, Taranto, Faenza e Ragusa, contribuendo alla promozione in A1 nella stagione 2012/2013. Ha poi vestito le maglie di Bari, Civitanova, Catania, La Spezia, Salerno e Patti, dove ha disputato l’ultima stagione in A2 nel 2022/2023.

Per la società, la conferma di Silvia Sarni è anche uno stimolo a scommettere sulla partecipazione al secondo campionato nazionale con un gruppo costruito attorno a giocatrici affidabili.

“Sono felice di restare ad Alcamo – ha dichiarato la cestista pugliese –. Qui ho trovato un ambiente stimolante, serio e che ha voglia di fare bene. Tornare a giocare in A2 è uno stimolo importante e sono pronta a dare il massimo. Poter affrontare un campionato così competitivo insieme ad una società storica come questa è una sfida che accolgo con entusiasmo. Ringrazio la dirigenza per la fiducia e i tifosi per il supporto che ci hanno dimostrato; e sono certa ci daranno anche quest’anno”.

