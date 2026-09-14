“Rubinetti a secco e continui blackout elettrici. Sono stati mesi di sofferenza a Siracusa, innanzitutto per gli anziani. Adesso, rivendichiamo da aziende di servizi e istituzioni pubbliche un piano coordinato di interventi per non ritrovarci la prossima estate a parlare di emergenza e a rivivere gli stessi problemi!”.

I segretari generali di UilPensionati Sicilia e Siracusa, Claudio Barone ed Emanuele Sorrentino, intervengono sulla “lezione impartita da questa difficile stagione” e chiedono “che non venga troppo presto dimenticata da chi ha il compito, il dovere, di andare oltre l’affannoso tentativo di arginare le situazioni di crisi”. “Insomma – esclamano i due esponenti sindacali – invochiamo una sana e lungimirante programmazione, quella sinora mancata per esempio a Ortigia e Borgata che sono state due tra le aree cittadine più segnate da criticità e disagi”.

I segretari della UilPensionati ricordano come “a Siracusa il dato Istat sulla dipendenza degli anziani, che rivela il rapporto percentuale tra ultrasessantacinquenni e popolazione in età lavorativa, sia passato in vent’anni da 25.9 a 38.1 mentre l’indice di vecchiaia è schizzato da 112.9 a 198.2”. Quindi, commentano: “Le fragilità sociali aumentano con l’innalzamento dell’età media e impongono risposte concrete, che non abbiamo ancora ricevuto. Crediamo sia inutile spiegare cosa significhi per una pensionata o un pensionato dover vivere ore o addirittura giorni senza acqua né luce. Qualcuno, allora, ci spieghi perché si debba soffrire la sete in un territorio ricco di falde acquifere. Oppure, perché si finisca per dovere fare i conti con gli stacchi di corrente mentre la Zona industriale aretusea è non solo grande produttrice ma anche esportatrice di energia elettrica”.

“Spiace doverlo ricordare, ma i problemi dell’estate stanno lì a ricordarci perché Siracusa si ritrova in coda alle classifiche nazionali per qualità della vita”, dicono ancora Barone e Sorrentino. Quindi, concludono sottolineando “l’allarme per le previsioni di ulteriore crescita dei prezzi in una provincia che risulta già fra le più care e nella quale un sempre maggior numero di persone, tantissimi i pensionati, è costretta a rinunciare persino a curarsi”.

Dalla UilP, infine, un appello: “Noi crediamo nell’invecchiamento attivo e siamo l’organizzazione sindacale che ha concepito l’idea di Servizio civile della Terza Età, ora diventata proposta di legge all’esame del Parlamento, ma siamo ancora lontani a Siracusa come in tutta l’Isola da una condizione almeno accettabile di superamento delle barriere architettoniche. Ecco un altro promemoria per i rappresentanti politici di ritorno dalle vacanze: facciamo qualcosa per rendere questo territorio un po’ più a misura di anziane e anziani, per costruire finalmente futuro”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.