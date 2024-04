Una buona gestione dell’area di sosta compresa tra via von Platen e via Padova sarebbe motivo di benessere per i cittadini siracusani, ma così non è. A dirlo è il movimento politico “Civico 4”, con in testa il leader Michele Mangiafico, il quale ha dato vita nel fine settimana a una diretta Facebook sui luoghi interessati.

L’area in questione, ha offerto un servizio apprezzabile ai turisti viaggianti con camper, ora è trascurata e degradata, riflettendo – dal punto di vista del movimento – l’incapacità dell’attuale Amministrazione comunale nel gestire il nostro patrimonio cittadino.

Durante la diretta su Facebook, Mangiafico insieme con Roberta Salemi e Paolo Zambello, ha mostrato l’accesso “abusivo” creato dai vandali sul lato est di via Padova. Qui, oltre alla mancanza di manutenzione e diserbo, ci sono testimonianze storiche, come il campo di calcio “coloniale”, lasciato al degrado, il che è un affronto al centenario di tale evento.

Verso ovest, invece, sono state segnalate discariche a cielo aperto “sopravvissute” al presunto blitz di febbraio della Polizia municipale.

Sotto la tettoia in lamiera, camper apparentemente abbandonati e non destinati al turismo, ma potenzialmente adibiti a residenze stabili, sollevando interrogativi sulle persone coinvolte e sulle politiche di gestione del Comune.

“Dall’altra parte, nelle aree adiacenti, i camper presenti, abitati, appaiono più residenze stabili (ci sono soggetti che hanno “residenza” al parcheggio Von Platen? E chi sono, signor sindaco? – chiede Mangiafico – A quale titolo usufruiscono dei servizi pubblici forniti dall’Amministrazione comunale?). Al centro dell’area un deposito di auto abbandonate della Polizia Municipale traduce l’esempio di decoro urbano che il Comune offre ai turisti. I bagni pubblici sono in condizioni vergognose e non vengono puliti da settimane, almeno. L’immondizia tradisce la presenza di persone che stabilmente vivono all’interno del von Platen.”

“Un altro aspetto interessante – continua Mangiafico – riguarda le recensioni sul “von Platen” presenti nei siti di riferimento dei camperisti: “park4night” (“questo posto è un disastro, deplorevole, non ti dicono dove parcheggiare né dove sono i servizi, nei bagni non potevamo entrare direttamente nello sporco (…) le autorità non dovrebbero consentire un posto in queste condizioni” , “ero stato nel 2011, carino, ora è diventato una schifezza, servizi rotti e devastati, spazzatura ovunque, presenze fisse e poco rassicuranti”), “camperonline” (“area abbandonata a se stessa, nessun servizio, la corrente non supporta neanche il frigo, zingari o stanziali come li chiamano loro”). Responsabilità oggettive e complicità che sembrerebbero emergere da queste recensioni rispetto alle forme di abusivismo presenti all’interno, oltre che responsabilità nel tenere aperta una struttura inadeguata dal punto di vista igienico-sanitario e di ogni forma di sicurezza. Responsabilità riconosciute a livello internazionali tra i turisti.”

Il Movimento Civico 4 chiede all’Amministrazione comunale di prendere provvedimenti immediati per rigenerare e valorizzare questa area, rendendola nuovamente un punto di riferimento per i turisti, un efficiente hub di trasporto pubblico e un servizio di qualità per i cittadini.

“Riteniamo, infine, – conclude Mangiafico – che la mancata manutenzione dell’area non risponda all’ordinanza antincendi che la stessa Amministrazione comunale dovrebbe rispettare e chiediamo se le certificazioni di regolarità degli impianti elettrici e antincendio siano aggiornate. Semmai qualcuno a Palazzo Vermexio voglia rispondere.”

