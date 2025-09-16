Perfomance musicale di Percussio Mundi

Ensemble di percussioni del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania A cura di Giovanni Caruso e Salvatore Gozzo

Giovedì 18 settembre 2025 ore 19:00

Showroom SicilCima – Via Scuto Costarelli 47

In partnership con il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania

Il Mediterraneo, crocevia di culture e linguaggi, diventa protagonista di “Soglie del Mediterraneo”, la performance affidata all’ensemble Percussio Mundi del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania.





La musica per percussioni, con la sua energia primordiale, guida un viaggio che intreccia scritture contemporanee e suggestioni popolari: dal respiro ancestrale dei tamburi africani in Ghanaia di Matthias Schmitt, alle visioni ironiche e travolgenti di Giovanni Sollima, fino all’omaggio urbano di Giovanni Caruso, dove la piazza si trasforma in palcoscenico sonoro.

Un itinerario che, come il Mediterraneo stesso, abbraccia orizzonti diversi e trasforma il ritmo in linguaggio universale.

Con Soglie del Mediterraneo, l’azienda SicilCima inaugura il suo nuovo showroom nel cuore di Catania, in via Scuto Costarelli 47. Un’apertura che avviene varcando i nuovi spazi con la musica: un gesto culturale e simbolico, perché varcare una soglia significa sempre ripensare i confini dello spazio, della materia, della visione.

Luogo: Via Scuto Costarelli, 47, CATANIA, CATANIA, SICILIA

