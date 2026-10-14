San Giovanni La Punta si prepara ad accogliere nuovamente la grande magia del teatro. Con un mix sapiente di eleganza, ironia e ritmo incalzante, l’associazione culturale “Sotto il Tocco” dà il via alla sua attesissima ventitreesima stagione teatrale, consolidando una tradizione artistica che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico locale. A tagliare il nastro di questo nuovo cartellone sarà una delle pièce più celebri e amate della drammaturgia brillante internazionale: “L’anatra all’arancia”, capolavoro in due atti nato dalla penna di William Douglas Home e sapientemente adattato da Marc-Gilbert Sauvajon.





La vicenda porta in scena un raffinato ed esilarante gioco a incastri che indaga, con leggerezza ma non senza acume, le dinamiche di coppia e le debolezze umane. La trama ruota attorno alla vita di due coniugi all’apparenza impeccabili, la cui routine matrimoniale viene improvvisamente incrinata dalla scoperta di un tradimento. Quando il marito viene a sapere delle intenzioni della moglie, pronta a lasciarlo per seguire un nuovo amore, decide di non lasciarsi travolgere dalla rabbia o dalla gelosia banale. Al contrario, sceglie di mettere in atto una strategia del tutto inusuale e spiazzante. Il pubblico avrà a disposizione tre diverse occasioni per godere di questo spettacolo presso la sala del Teatro di via Ravanusa 18 a San Giovanni La Punta. Il primo appuntamento è fissato per la serata di sabato 17 ottobre alle ore 20:30.





Le repliche proseguiranno poi nel pomeriggio di domenica 18 ottobre alle ore 18 e si concluderanno con una terza rappresentazione programmata per domenica 8 novembre, sempre alle ore 18. Per rendere al meglio le sottili sfumature narrative e la comicità travolgente del testo, sul palco salirà un cast affiatato e di grande talento espressivo composto da Francesco Macaluso, Serena Lo Bue, Luca Andrea Coco, Francesca Tringali e Rosaria Motta. La visione registica dell’opera è firmata da Davide Gullotta, che ha lavorato in stretta sinergia con la direzione artistica guidata da Michele Russo per offrire al pubblico una messa in scena moderna, dinamica e curata nei minimi dettagli.





L’allestimento visivo e le atmosfere dello spettacolo sono impreziositi dal lavoro di Salvino Scirè, autore delle scenografie, e dall’attenta gestione tecnica di audio e luci curata da Michele Oliveri. A completare l’articolata macchina organizzativa e artistica dietro le quinte contribuiscono inoltre Serena Lo Bue nel ruolo di aiuto regia e Rosaria Motta in qualità di direttore di scena.

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