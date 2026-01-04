CATANIA – Martedì 30 dicembre alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, il sindaco Enrico Trantino e la direttrice generale dell’Agenzia del Demanio di Roma, Alessandra Dal Verme, sottoscriveranno il “Piano Città di Catania”, progetto strategico finalizzato alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e al miglioramento della qualità urbana, con l’obiettivo di rendere la città più attrattiva e sostenibile.

In merito a ciò, CISAL Catania ha trasmesso al sindaco Enrico Trantino una dura nota di disappunto, contestando la mancata compartecipazione della Confederazione all’evento istituzionale di domani.

“Riteniamo che l’atteggiamento posto in essere in questa circostanza dal Sindaco nei confronti della nostra Confederazione sia stato oltremodo irriguardoso e intollerabile – spiega il Segretario Provinciale di Cisal Catania, Giovanni Lo Schiavo -. Per questo chiediamo di comprendere secondo quale logica si sia sviluppato un convincimento così discutibile, certamente non convenzionale e persino provocatorio”.

Lo Schiavo aggiunge: “Il Sindaco Trantino deve comprendere che Cisal Catania non è seconda a nessun’altra Confederazione. Prima o poi dovrà prenderne atto, interagendo con le forze sociali in maniera equa, improntando i rapporti a imparzialità, equilibrio e proporzione”.

Il Segretario conclude: “Auspichiamo che quanto accaduto induca il Sindaco a riflettere. Cisal Catania merita e pretende rispetto, anche in considerazione del nostro costante impegno e del comportamento sempre corretto e istituzionalmente rispettoso che manteniamo nei confronti di tutte le istituzioni locali, nessuna esclusa”.

