Le lingue, i dialetti e le sonorità che si rincorrono, si confrontano, si mescolano. Gli strumenti del passato che abbracciano la modernità, l’Italia che incontra l’Europa e il Mediterraneo. Torna Sponde Sonore con un programma di concerti e di presentazioni in anteprima e un focus sulla chitarra classica insieme a grandi nomi della musica contemporanea. Una stagione e tre diverse programmazioni. Si inizia con nove concerti dal 21 febbraio al 25 maggio, poi due grandi eventi a sorpresa a giugno e, da ottobre, una programmazione dedicata ai 15 anni di Arci Tavola Tonda.

“Più concerti, più varietà, più anteprime e tante masterclass”, dice Marco Tarantino, co-fondatore dell’Associazione e direttore artistico di Sponde Sonore, l’unica rassegna a Palermo, e tra le poche in Sicilia, focalizzata sulla world music e attenta alle contaminazioni con il jazz e la musica d’autore.

Una carrellata di artisti e band, diverse tra loro per provenienza, musicalità, proposta, e che sul palco di Arci Tavola Tonda presenteranno in anteprima per la Sicilia, i loro ultimi lavori. In ordine di esibizione: Davide Campisi, Sandro Joyeux, Pierpaolo Vacca, Italian Surf Academy, Duo Ardea, Alessandro “Asso” Stefana, Maria Mazzotta, Eleonora Strino e Adriano Del Sal.

Ad aprire il calendario di appuntamenti, il 21 febbraio, sarà Davide Campisi con la sua voce e maestria nel tamburo e nelle percussioni che presenterà “Comu Parranu”, nuovo lavoro in duo con Mariano Di Stefano (chitarra classica e voce). Il 28 febbraio sarà la volta di Sandro Joyeux, parigino di nascita, giramondo per vocazione che con la sua band è un’iniezione di pura energia e un mix di lingue, dialetti, ritmi.

Musica della tradizione ed elettronica, passato e presente, in programma il 14 marzo con “Travessu”, l’album d’esordio dell’organettista Pierpaolo Vacca con i featuring di Dino Rubino, Pape Ndiaye, Nanni Gaias, Dj Cris e Fabio Calzia.

Il 21 marzo, accoglierà la primavera l’energia degli Italian Surf Academy, ensemble di musicisti e improvvisatori militanti della scena di Downtown New York, con un repertorio dedicato al cinema degli anni ’60 e ’70.

Il 23 marzo sarà tutta un’altra musica insieme al Duo Ardea formato da Paolo Pellegrino al violoncello e Raimondo Mantione alla tiorba: una combinazione strumentale rara e affascinante come il repertorio scelto per Sponde Sonore che attinge alla “teoria degli affetti”.

Ad aprile un solo, grande, appuntamento: Alessandro “Asso” Stefana, chitarrista, compositore e polistrumentista italiano, già chitarrista “forte” di importanti collaborazioni nazionali e internazionali (tra gli altri: Mike Patton, Vinicio Capossela, Penguin Cafe) che presenterà il progetto prodotto dalla nota cantautrice, compositrice e polistrumentista britannica P J Harvey.

Il mese di maggio si apre con l’interpretazione viscerale di Maria Mazzotta, voce storica della “Notte della Taranta” ed ex vocalist del “Canzoniere Grecanico Salentino”, con la presentazione dal vivo di “Onde”, il nuovo lavoro discografico che sperimenta l’incontro tra tradizioni e sonorità elettriche del post rock.

Il 15 maggio, un altro appuntamento imperdibile: il concerto di Eleonora Strino, definita da Jazz Guitar Today come “Italian Jazz Guitar Master”, che presenterà il suo nuovo lavoro discografico “Matilde”, uscito per CAM JAZZ il 7 febbraio scorso. Chiude la prima parte della rassegna, il 25 maggio, il concerto di Adriano Del Sal, grande chitarrista classico italiano.

Info e biglietti sono disponibili sul sito di Arci Tavola Tonda: www.tavolatonda.org





SPONDE SONORE

Sponde Sonore è la rassegna annuale di concerti che l’Associazione Tavola Tonda organizza dal 2017 all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo e che dal 2021 gode del riconoscimento del Ministero della Cultura.

L’offerta artistica proposta da Sponde Sonore negli anni si è mossa nel solco della musica contemporanea e d’autore e, come si evince dal nome stesso della rassegna, punta a offrire un ventaglio di suoni, stili, generi e a far incontrare generazioni di artiste e artisti che hanno messo in moto processi di innovazione, rielaborazione e interpretazione delle tradizioni musicali, sia italiane che internazionali. Il programma spazia quindi dal jazz alla world music, dalla musica d’autore alle incursioni nell’elettronica, anche all’interno dello stesso concerto, ma con un unico denominatore: la capacità di raccontare il presente partendo dalle radici a cui si è legati, anagraficamente o affettivamente.





Luogo: Arci Tavola Tonda, Via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

