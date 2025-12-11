Sarà un pomeriggio di grande sport, di storie, di emozioni e di futuro quello in programma domani, venerdì 12 dicembre, a Villa Butera, dove la sala Martorana Fumagalli ospiterà, dalle ore 17.30, la tredicesima edizione del Premio Azzurri d’Italia e, in un unico grande evento, anche la cerimonia di premiazione degli atleti vincitori del Running Sicily–Trofeo PackItalia 2025.

Tra i riconoscimenti più attesi della serata spicca il “Premio Azzurri d’Italia – Roberto Cecchinato”, che sarà conferito alla mezzofondista del Cus Palermo, Maria Colajanni, protagonista di una eccellente stagione sugli 800 metri.





Complessivamente saranno 15 gli atleti, tecnici, dirigenti e arbitri che riceveranno il prestigioso riconoscimento dalla sezione palermitana dell’Associazione benemerita del Coni, assegnato a chi – per risultati e impegno – ha onorato i valori dello sport e della maglia azzurra. La serata sarà presentata dalla giornalista Valentina Bongiovanni insieme a Massimo Vento.

Sono stati coinvolti nell’iniziativa anche gli studenti dell’ultimo anno di Liceo dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe D’Alessandro” di Bagheria, che questa mattina hanno partecipato a un momento di formazione dedicato allo sport e ai suoi valori, curato dagli ex azzurri e docenti di Scienze Motorie, Antonio Selvaggio (presidente della sezione palermitana dell’Associazione atleti olimpici e azzurri d’Italia) e Tommaso Ticali (storico allenatore di tanti campioni dell’atletica siciliana).





La parte dedicata al Running Sicily–Trofeo PackItalia 2025 rappresenterà il ponte ideale tra il merito sportivo celebrato dagli Azzurri d’Italia e la grande festa della corsa su strada: sul palco sfileranno i vincitori delle diverse categorie della dodicesima edizione del circuito internazionale ideato da Nando Sorbello. Un anno che ha visto migliaia di runners protagonisti sulle strade di Malta e della Sicilia da febbraio a novembre.

Nel corso della serata verrà inoltre svelato il progetto del Running Sicily 2026, con un format rinnovato, nuove tappe – tra cui il ritorno del Trofeo del Mare in programma a Bagheria l’1 novembre 2026 – e un percorso sempre più orientato alla valorizzazione sportiva e turistica dell’Isola. Gli organizzatori hanno previsto anche una speciale anteprima culturale: domani, dalle ore 15, sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita a Villa Cattolica e Villa Butera. Per prenotarsi basterà inviare una mail a runningsicily1@gmail.com.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.