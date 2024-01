“Abilmente Atleti, lo Sport come strumento di inclusione” questo il titolo del progetto finanziato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, promosso dall’associazione “Progetto Giovani” in ATS con “Girasole Associazione di Volontariato” che riguarderà anche Favara.

Nei giorni scorsi è stato stipulato un protocollo di intesa tra la “Progetto Giovani” e il Comune per ampliare anche ai cittadini favaresi l’iniziativa prevista per i centri di Palermo, Canicattì e Aragona.

“Si tratta di una opportunità importante, che non avrà aggravi per l’ente ma offrirà un servizio mirato per consentire la massima inclusione dei nostri concittadini in situazioni di disabilità – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore alla Solidarietà Sociale Antonella Morreale -. Nessuno deve rimanere indietro”.