“ Un intervento urgente, completo e strutturale di rigenerazione della SP 194 in territorio di Caltagirone, sempre oggetto di rifacimento stradale e chiusure che però non sono mai definitivi e risolutivi nel tempo. “ Con queste parole il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega alla Provincia Regionale di Catania , Ruggero Strano, chiede un’azione urgente e immediata tramite missiva alla città metropolitana, accogliendo la richiesta da parte degli agricoltori di Caltagirone e Niscemi, vittime decennali inascoltate di una degradante realtà della SP 194.

A seguito dell’ultima ondata di maltempo circa 40 coltivatori sono rimasti isolati e impossibilitati a raggiungere i propri fondi, perché la SP 194, unica via di accesso, risulta per l’ennesima volta essere impraticabile. Si richiede, dunque, un’operazione straordinaria di manutenzione concreta , al fine di permettere ai possidenti di poter accedere alle proprie aziende nel più breve tempo possibile . “ Con la mia nota, ho chiesto alla città metropolitana, la priorità assoluta, impiegando tutte le risorse economiche e umane , affinché si intervenga in modo definitivo e si diano risposte chiare, per garantire i diritti basilari al lavoro e sicurezza dei cittadini “.

