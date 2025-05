Francesco La Rosa e Francesco Andaloro vincono la competizione ICO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2025



“Coltivare il sogno di diventare campioni nello sport, agevolando il connubio tra scuola e sport, nel rispetto del diritto allo studio, è oggi possibile grazie alla formulazione di progetti specifici, quale ad esempio il “Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello” o la promozione di azioni di supporto, all’interno dei normali percorsi scolastici” sono le parole di saluto del Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, nell’ accogliere Francesco La Rosa e Francesco Andaloro, studenti della I C e della III A dell’indirizzo di studi Meccanica e Meccatronica del Majorana, al rientro dalla competizione ICO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2025 che li ha visti primeggiare nelle rispettive categorie.





Svoltasi lo scorso 17 e 18 maggio presso il PALACULTURA di Catania, la competizione di arti marziali e sport da combattimento ha visto confrontarsi i due giovanissimi studenti con atleti provenienti da tutta Europa e, in un agone trepidante, conseguire prestigiose vittorie nella categoria KIC light Francesco La Rosa e FULL contact Francesco Andaloro, guadagnandosi pertanto la selezione per i mondiali del prossimo ottobre in Galles.

I due studenti, entrambi iscritti alla ASD Oshikawa di Torregrotta e allenati dal maestro Bruno Capurro, hanno voluto condividere con i propri compagni e docenti la gioia di un successo meritato e conquistato con impegno e sacrificio e, nel mostrare le loro medaglie al preside Castrovinci, riferire entrambi di essere determinati a proseguire il percorso agonistico per sempre maggiori successi e ambiziosi traguardi.



“Coniugare studio e allenamento, promuovere azioni di sostegno a favore degli studenti che praticano attività sportiva a carattere agonistico con risultati di eccellenza, rientra da anni oramai nella visione lungimirante del Majorana nel suo orientamento didattico-educativo-formativo sempre più volto alla promozione nei giovani studenti della maturazione di quelle competenze di responsabilità e rigore spendibili per essere “vincenti” nello sport e nella vita” chiosa il Dirigente Scolastico che, a poche settimane dalla conclusione dell’anno scolastico, inizia a tracciarne un bilancio di successi e riconoscimenti.





