Nelle strade di Palermo, un evento straordinario sta per infondere calore e allegria nel cuore della comunità. Domenica 17 dicembre, un gruppo di motociclisti, guidati dal dinamico Leonardo Salerno del motoclub Good Bikers Palermo, indosserà le vesti di moderni Babbi Natale, donando panettoni e gadget natalizi ai bambini e agli anziani più bisognosi della periferia.

Il motoclub, noto per il suo impegno sociale, continua il percorso di generosità e solidarietà già dimostrato in passato. Lo scorso mese, una grande manifestazione contro la violenza sulle donne ha visto migliaia di motociclisti unirsi in un impressionante raduno presso la cala di Palermo, in risposta a un tragico episodio di violenza avvenuto nella zona.

Leonardo Salerno, presidente dei Good Bikers, sottolinea l’importanza di queste iniziative: “Vogliamo portare un sorriso e un po’ di calore nei cuori dei palermitani, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Durante la manifestazione ogni partecipante indosserà la maglia rossa o il costume di Babbo Natale, come simbolo di gioia e speranza che desideriamo condividere con tutti.”

L’evento seguirà un itinerario preciso, con la “benedizione dei caschi” alle ore 9:00 da Piazza Passo di Rigano, proseguendo per Piazza Principe di Camporeale alle ore 10:30 e concludendo il tour alle ore 12:00 presso il Castello della Zisa.

L’onorevole Figuccia, Deputato questore dell’ARS, ha espresso il suo entusiasmo e supporto per l’iniziativa: “Questi motociclisti hanno dimostrato un cuore grande e un impegno sincero verso la nostra comunità. Il Parlamento siciliano è orgoglioso di promuovere e sostenere eventi che portano gioia e sorrisi.”

Questo evento natalizio non è solo una dimostrazione di generosità, ma anche un simbolo di resilienza e unità della comunità di Palermo, un esempio luminoso di come piccoli gesti possano fare una grande differenza nelle vite delle persone.

