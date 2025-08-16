PALERMO 16 AGOSTO 2025 – Due giorni dell’iniziativa e già centinaia di cittadini hanno aderito al Summer Screening dell’ASP di Palermo. L’iniziativa ha fatto registrare una partecipazione record allo screening mammografico gratuito e senza prenotazione, confermando come la prevenzione oncologica sia una priorità sentita anche in piena estate.

Il programma dell’Azienda sanitaria del capoluogo si amplia offrendo la possibilità di aderire gratuitamente e senza prenotazione anche allo screening del tumore del collo dell’utero (Pap Test o HPV Test) e a quello del tumore del colon retto (ritiro del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci). Tre azioni di prevenzione fondamentali, rivolte alla popolazione target, per intercettare precocemente eventuali patologie e garantire a tutti pari opportunità di salute.

“I primi risultati ci dicono che la popolazione risponde con entusiasmo e responsabilità – sottolinea il Direttore Sanitario dell’ASP di Palermo, Antonino Levita – solitamente l’affluenza ad agosto in passato era stata esigua, mentre quest’anno realmente i cittadini stanno dedicando un’ora delle ferie al proprio futuro. Portare la prevenzione nelle attività di vita quotidiana, significa abbattere le barriere di accesso e offrire pari opportunità di salute a tutti. L’obiettivo è intercettare precocemente eventuali patologie e intervenire tempestivamente, salvando vite. Oltre allo screening mammografico, c’è la possibilità di effettuare nelle sedi dell’Asp anche il Pap Test o HPV Test senza prenotazione e, chiaramente, gratuitamente. La diagnosi precoce cambia la vita e ad agosto abbiamo reso i percorsi più immediati e diretti dando la possibilità a chi ha più tempo di effettuare gli esami o di ritirare il Sof test per lo screening del tumore del colon retto”.

Dove effettuare gli esami.

SCREENING DEL TUMORE DEL COLLO DELL’UTERO

Destinato alla donne di età compresa tra 25 e 64 anni, se non già eseguito nei 3 o 5 anni precedenti (Pap test o HPV test). Accesso gratuito, libero, senza appuntamento:

Ex IPAI – Via Carmelo Onorato 6, 2° piano, Palermo.

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00

Martedì e giovedì ore 9.00-17.00 (orario continuato)

Per informazioni: Tel. 091 703 4536 – screeningcerviceuterina@asppalermo.org

Sede Arenella – PTA Albanese – Via Papa Sergio I n. 5, Palermo.

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00

Martedì e giovedì ore 9.00-17.00 (orario continuato)

Per informazioni: Tel. 091 703 6888 – screeningcerviceuterina@asppalermo.org

Per chi preferisce una sede Consultoriale più vicina alla propria abitazione, è possibile richiedere un appuntamento inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica: screeningcerviceuterina@asppalermo.org. Gli operatori contatteranno l’utente per concordare sede, girono e orario dell’esame.

SCREENING DEL TUMORE DEL COLON RETTO

Il Sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci può essere ritirato (e poi consegnato) in una delle farmacie di città e provincia. L’elenco può essere consultato al seguente link: https://screening.asppalermo.org/farmacie.php#farm

L’esame (gratuito) è riservato a uomini e donne tra 50 e 69 anni che non lo abbiano effettuato nei due anni precedenti. (nr)

