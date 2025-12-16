Prosegue il percorso di Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee – Laboratori creativi per giovani interpreti nel segno del contemporaneo, il progetto promosso dall’Associazione E.C.U. – European Culture University, in collaborazione con Panastudio Productions, con la direzione artistica di Francesco Panasci, sostenuto da ERSU Palermo e con la compartecipazione del Ministero per lo Sport e i Giovani.

Nella giornata di ieri, 15 dicembre 2025, si è svolto il terzo laboratorio del festival, particolarmente significativo dal punto di vista simbolico e sociale. L’incontro ha coinvolto i giovani della Guardia Marina Nazionale, accompagnati dal responsabile prof. Giampaolo Cervone e dalla prof.ssa Anna Maria Rizzolo, in un’esperienza di ascolto e sperimentazione sonora a stretto contatto con la natura e il mare di Palermo. Il laboratorio si è articolato in due momenti distinti: una prima parte presso l’aula dell’Associazione Guardia Marina Nazionale e una seconda nell’area degli ex Bagni Virzì, spazio emblematico del rapporto tra la città e il suo mare. L’attività è stata dedicata ai temi sonori della natura, alle vibrazioni, ai ritmi del mare e all’energia che nasce dall’ascolto profondo dell’ambiente.





Un lavoro che ha messo in relazione suono, corpo, spazio e percezione, trasformando il paesaggio marino in uno strumento educativo e creativo. Ai giovani partecipanti è stata donata una copia del libro “Io sono energia”, quale fonte di ispirazione e identità. Particolare attenzione è stata rivolta all’aspetto sociale del progetto, con un focus sulla fiducia nei giovani e sul valore della cultura come strumento di riscatto e crescita, soprattutto nei quartieri più fragili della città. L’incontro tra cultura, musica e bisogno di sapere e conoscere ha aperto spazi di dialogo autentico, offrendo ai partecipanti nuove chiavi di lettura del proprio ruolo nella comunità.





«Quando la musica incontra il mare, la natura e l’ascolto, si crea un’energia che va oltre la performance – ha sottolineato il direttore artistico Francesco Panasci –. Questi laboratori dimostrano come la cultura possa essere uno strumento concreto per generare fiducia, consapevolezza e nuove prospettive nei giovani, veri destinatari del progetto Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee».





Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee conferma così la propria vocazione: non solo un festival, ma un percorso educativo e culturale capace di connettere luoghi, persone e linguaggi, restituendo ai giovani fiducia, energia e nuove possibilità di espressione. Il laboratorio di ieri ha fatto seguito a quello del 14 dicembre presso la Residenza Universitaria San Saverio, realizzato in collaborazione con ERSU Palermo, e si inserisce nel percorso che condurrà alle esibizioni artistiche e al Festival ERSU WAVE del 18 dicembre, momento di restituzione pubblica del lavoro svolto.

Prossime tappe del progetto

Il percorso di Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee prosegue oggi e nei prossimi giorni con nuovi appuntamenti dedicati alla sperimentazione, al dialogo tra generazioni e alla crescita culturale dei giovani.





Martedì 16 dicembre – ore 11.00

ECULAB – European Culture University, Palermo

Incontro laboratoriale con artisti di nuova generazione, dedicato alla ricerca sonora, all’ascolto e alla sperimentazione creativa. Un momento di confronto che prepara le esibizioni artistiche previste nell’ambito del Festival ERSU WAVE del 18 dicembre.





Mercoledì 17 dicembre 2025 – ore 14:30 / 15:30

Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti”

Sala Ferrara – Via Squarcialupo, 45 – Palermo

Laboratorio sonoro e di lettura ispirato a “Io sono energia” L’incontro sarà dedicato al dialogo tra musica, vita ed energia e vedrà il coinvolgimento degli studenti delle classi di Clarinetto, in collaborazione con il M° Giovanni Mattaliano.





«“Io sono energia” è un progetto dove musica e vita si incontrano – commenta il Maestro Giovanni Mattaliano – e rappresenta un’occasione preziosa di confronto tra giovani musicisti, docenti e il mondo della produzione artistica. Avremo modo di dialogare con il M° Francesco Panasci, grande produttore musicale, in un contesto che mette al centro l’ascolto, l’esperienza e la crescita personale».





Il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, grazie al sostegno del Direttore Maestro Mauro Visconti e del Presidente Dott. Giovanni Angileri, ha sposato l’iniziativa, inserendola nel ciclo degli “Incontri itineranti tra le ali sonore del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo”, progetto volto ad aprire il Conservatorio alla città e alle nuove generazioni. Ai partecipanti verrà donata una copia del libro “Io sono energia”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la classe di Clarinetto del M° Giovanni Mattaliano.

Un invito aperto a studenti, giovani musicisti e appassionati a partecipare.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.