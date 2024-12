Non c’è 2 senza 3! Dopo il successo dello scorso anno, domenica 15 dicembre alle ore 17.30 si inaugura alla galleria SACCA di Modica la terza edizione della mostra d’arte contemporanea “SUPERSACCA”. Il titolo del progetto, curato da Giovanni Scucces, lega il nome della galleria d’arte al carattere eccezionale e opulento dell’iniziativa. Infatti, quest’anno saranno 38 gli artisti in mostra con una o più opere.

Una collettiva fortemente voluta per coinvolgere e mettere in relazione un considerevole numero di artisti contraddistinti da stili, tecniche e temi assai diversi, frutto di percorsi estremamente variegati per cui sarà possibile ammirare fianco a fianco artisti di fama riconosciuta a giovani talenti.

L’obiettivo di offrire una più ampia panoramica dell’arte di oggi va di pari passo con quello di rendere l’arte più accessibile. Infatti, chi andrà a visitare la mostra, se vorrà potrà scegliere fra l’ampio ventaglio di opere esposte sapendo che non potranno superare, in ogni caso, la soglia massima dei 500 euro e sarà possibile opzionarle o portarle via sin da subito! Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino una grande varietà di opere e magari per trovare quella adatta ad impreziosire la propria collezione o a caratterizzare i propri ambienti.

Gli artisti in mostra sono: Calogero Arcidiacono, Silvia Argiolas, Miriam Auteri, Daniela Balsamo, Alessio Barchitta, Antonio Bardino, Ilde Barone, Andrea Mario Bert, Giuseppe Bombaci, Giovanni Bongiovanni, Sandro Bracchitta, Davide Bramante, Paolo Caldarella, Daniele Cascone, Giulia Conoscenti, Giuseppe Costa, Alfredo Covato, Demetrio Di Grado, Giorgio Distefano, Emilia Faro, Franco Fratantonio, Loredana Grasso, Andrea Mangione, Marco Mangione (Gummy Gue), Marilina Marchica, Francesca Nobile, Andrea Palamà, Riccardo Paternò Castello, Ettore Pinelli, Maurizio Pometti, Linda Randazzo, Francesco Rinzivillo, Salvo Rivolo, Gabriele Salvo Buzzanca, Federico Severino, Chiara Sorgato, Giovanni Viola, Elisa Zadi.

La mostra, con ingresso libero, potrà essere visitata fino al 1° febbraio. Fino al 24 dicembre tutti i giorni ore 10.30 – 12.30 / 16.30 – 19.30 (escluso domenica mattina). Successivamente, dal martedì al sabato ore 16.30 – 19.30 e le mattine di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30. Gli altri giorni e fuori orario su appuntamento.

Nella giornata inaugurale ci sarà l’occasione di conoscere anche alcuni degli artisti invitati.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.