La Sviluppo Sud Catania annuncia un altro ingaggio: quello di Luigi Torosantucci, nuovo rinforzo rossazzurro in vista della stagione 2025/26 di Serie A2.

Atleta solido e determinato, Torosantucci approda a Catania portando entusiasmo e voglia di mettersi a disposizione della squadra e dello staff tecnico.

Classe 2004 originario di Lanciano, altro oltre 2 metri, il nuovo centrale etneo arriva a Catania dopo una stagione in Serie A3 a Ortona dove ha collezionato 20 presenze

“Sono davvero contento – ha detto il centrale – di far parte di questa nuova squadra e di iniziare questa nuova stagione insieme. Catania è una società che ha degli obiettivi ben determinati e dei valori a cui credere fermamente. Sicuramente abbiamo tanto da lavorare e insieme possiamo toglierci molte soddisfazioni e raggiungere obiettivi importanti”.

La società, che sta costruendo un roster competitivo e ambizioso, accoglie così un giocatore che incarna pienamente lo spirito del progetto rossazzurro, fatto di impegno, sacrificio e grande motivazione.

Con l’arrivo di Torosantucci, la Sviluppo Sud Catania aggiunge un tassello prezioso al mosaico della nuova stagione, confermando l’intenzione di presentarsi ai nastri di partenza del campionato con una squadra competitiva e pronta a lottare.





