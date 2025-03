L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo ha partecipato oggi al congresso della Fistel Cisl presso l’NH Hotel di Palermo, ribadendo la collaborazione con il sindacato e il sostegno alle battaglie per la tutela dei lavoratori.

“C’è una grande sinergia con la Cisl, un sindacato che ha dimostrato di essere al fianco dei lavoratori senza scivolare nel populismo, come dimostrato, per esempio, dalla vertenza Almaviva. La loro presenza costante sul territorio e il loro approccio concreto sono valori che condivido pienamente”, ha dichiarato Tamajo.

L’assessore ha poi sottolineato la sua visione della politica, basata sulla vicinanza ai cittadini e alle categorie produttive: “Ho scelto di rinunciare a un comodo seggio a Bruxelles per restare in Sicilia, tra la gente, con la gente. Credo in una politica fatta di ascolto e azione concreta, al fianco di chi lavora e di sindacati come la Cisl, che non si limitano alle parole, ma portano avanti battaglie reali per la tutela dell’occupazione e lo sviluppo economico della nostra Regione”.

“Un impegno, quello dell’assessorato alle Attività Produttive, che continua a puntare su misure e strumenti per sostenere le imprese e i lavoratori siciliani, rafforzando il dialogo con le parti sociali per una crescita economica equilibrata e sostenibile”.













