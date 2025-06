Upgrade to a smarter Gmail

Secure, fast & organized

Mercoledì 25 giugno, ospiti della Città Metropolitana di Roma, nella sala David Sassoli di palazzo Valentini, alle ore 16,30, sarà presentata la lettera che i cittadini europei possono sottoscrivere per chiedere ai capi di governo e ai capi di Stato europei per chiedere la convocazione nel 2026 di un’assemblea costituente europea. L’iniziativa è del Mec, presieduto da Claudio Melchiorre, attivista dei diritti dei consumatori, e già sottoscritta da tanti altri cittadini, tra i quali Marco Taradash, Umberto Costi, Beppe Scanni, Cinzia Dato, Melania Sorbera, Cinzia Missiroli, PierVirgilio Dastoli, Salvo Fleres, Maurizio Caserta, Saro Pettinato, Fabio Ortolani e altre centinaia di cittadini europei di una decina di Paesi.





Roma sarà il terzo appuntamento nazionale di Costituente Europea Subito.





“L’idea non è nuova. Quel che è nuovo è la richiesta di una data e di procedere alla Costituente, qualsiasi sia il numero dei Paesi aderenti e con il coinvolgimento anche di chi nell’attuale Europa non c’è.”





Il riferimento è al Regno Unito, ma anche Ucraina e Georgia, se i loro cittadini potranno liberamente esprimersi non per ‘cedere’ sovranità all’Europa, ma per conquistare la propria sovranità in uno Stato europeo che avrà la fisionomia che i Costituenti proporranno e gli europei, finalmente uniti, approveranno con un referendum istituzionale da tenere nel 2027.





“Questa non è un’iniziativa solo politica. È un’iniziativa civica, economica, sociale. Senza un’Europa che possa decidere e possa avere una politica estera europea, sostenuta da forze armate europee, con un mercato che riunisca seicento milioni di persone, con un set di leggi federali e la capacità di costruire relazioni pacifiche con il resto del mondo, in piena e solida libertà, la nostra vita attuale non potrà continuare. Il punto infatti non è armarsi, ma essere forti per evitare che le guerre possano scoppiare. L’obiettivo è stare bene, come siamo stati negli ultimi ottant’anni, non solo in Europa ma nel mondo. Questo è il vero potenziale dell’Europa davvero unita e sovrana.”









Il comitato promotore fa anche notare che la sola unione politica europea porterebbe a benefici enormi, anche dal punto di vista economico. “La forza di stabilizzazione politica internazionale di un attore come l’Europa, finalmente sovrana grazie ai suoi cittadini, porterebbe ad un aumento delle relazioni economiche in un Mediterraneo pacifico. L’attuale produzione continentale di 22mila miliardi salirebbe in pochissimi mesi ad almeno 25mila miliardi, con tassi di crescita enormi, dovuti anche alla spinta verso la ricerca e l’innovazione che l’unione politica provocherebbe. Le aree economiche più arretrate potranno finalmente accelerare grazie alla messa a sistema del mercato più importante del mondo e grazie alla presenza del ceto medio più vasto. Quando si parla di Europa non dobbiamo parlare di quanto misurano le zucchine, ma di quanto sovrani siano i suoi cittadini. È la sovranità dei cittadini europei che ci consentirà di vivere in un mondo dove a regnare non sarà la paura del passato ma il futuro e quel che ci piace.”













Parteciperanno al dibattito: Roberto Gualtieri









Modera e introduce: Claudio Melchiorre, Partecipano: Umberto Costi, Valeria Baglio, Angelo Argento, Nane Cantatore, Daniele Fichera, Francesca Leoncini, Claudio Leone, Flavia Di Gregorio, Cinzia Dato, Pier Virgilio Dastoli, Monica Didò, Filippo Rigonat, Andrea Millefiorini, Marco Taradash.





per firmare: https://chng.it/g2LRgt9tjx

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.