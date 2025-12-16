Palermo 16 dicembre 2025 – Diverse famiglie di alunni con disabilità sono ancora in attesa di assegnazione di docenti specializzati di sostegno. Le segnalazioni sono giunte alla Flc Cgil, il sindacato della scuola che, svolgendo un’indagine, ha appurato che i posti in deroga sono stati sollecitati e potrebbero essere presto in arrivo se non fosse che manca il via libera ministeriale.

“Le famiglie sono in allarme, si sono rivolte alla Flc Cgil chiedendoci di intervenire – affermano i segretari generali di Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza e Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – Abbiamo approfondito la questione e appreso che l’Usr Sicilia ha inoltrato al ministero ai primi di dicembre la richiesta per l’assegnazione di oltre 300 posti in deroga a livello regionale. Per il via libera si attende la firma del capo dipartimento al ramo, in assenza della nomina che tarda ancora ad arrivare- e che torniamo a sollecitare – del direttore generale dell’Usr Sicilia. Seguirà quindi la convocazione dei docenti specializzati”.

“Sul diritto all’istruzione – esprimono disappunto Rizza e Cirino – non si può aspettare il ritardo di una firma, è inaccettabile. Abbiamo segnalato immediatamente il caso al sindacato nazionale, che vuole approfondire la vicenda e sollecitare il Mim per la firma che sblocchi immediatamente la nomina dei docenti tanto attesa in Sicilia da alunni e famiglie”.





