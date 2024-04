Prosegue la Stagione 2023-2024 al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella con la divertentissima commedia di Maurizio Bologna dal titolo “Mia moglie ha l’avvocato” con Maurizio Bologna, Salvo Cambria, Gaspare Sanzo, Domenico Scarano e Fausta Intravaia, e che andrà in scena sabato 6 aprile alle ore 21 e domenica 7 aprile alle ore 17.45.

SINOSSI SPETTACOLO



“Mia moglie ha l’avvocato” è uno spettacolo in due atti, scritto e diretto da Maurizio Bologna, in cui l’autore si ispira al mondo degli uomini separati, con l’aggravante che gli stessi, forse, non sono ancora riusciti a raggiungere e completare la loro maturità personale in rapporto a quella anagrafica.



Le vicende passate si intrecciano con le disavventure quotidiane di tre compagni, i quali, si aggrappano forzatamente ad un altro vecchio compagno di scuola ancora single, ma in procinto di andare a convivere, credendo di conoscersi fin troppo bene e di poter gestire al meglio una coabitazione momentanea, ma il tutto si tramuterà in una inaspettata sorpresa.

INFO E DETTAGLI



Biglietti: € 15 intero – € 13 ridotto over 65.



Il teatro Sant’Eugenio si trova in piazza Europa 39/41, a Palermo.

Info e prenotazioni:

091.6710494 | 347 6568825

Biglietti on line su:

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 06/04/2024

Data Fine: 07/04/2024

Ora: 21:00

Artista: maurizio bologna

Prezzo: 15.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.