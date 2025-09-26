“I migliori auguri di buon lavoro nel suo incarico di Direttore del Teatro Stabile di Catania a Marco Giorgetti, con l’auspicio di un percorso proficuo e ricco di risultati per l’Ente e per la cultura della città”. Lo affermano Giovanni Musumeci, Segretario UGL Catania, Simone Summa, Segretario UGL Comunicazioni e l’Rsa è Jose Gagliano.

“Esprimiamo inoltre sincero ringraziamento a Graziano Piazza per l’impegno e la professionalità dedicati al Teatro, a servizio del panorama culturale catanese”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.