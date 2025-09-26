È un inno all’autenticità, al coraggio di essere sé stessi, senza inutili maschere e filtri, il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista siciliano Antonio Agnello. “Eccomi qui”- il singolo in uscita ieri, giovedì 25 settembre, su tutte le piattaforme musicali- è un invito a “guardarsi allo specchio senza filtri e accettare le crepe che ci rendono umani”- racconta lo stesso Agnello- “un invito a non smarrirsi quando la vita ci mette davanti ad una realtà inattesa, ma a restare presenti, ad esserci”.



“Vivere per sopravvivere è come vivere senza vivere”, ripete più volte il ritornello della canzone, un monito a vivere la propria vita in modo pieno e concreto, senza mai perdere “la speranza di sognare per ricominciare a vivere l’amore” e a “trovare pace nella libertà”.



Dopo anni di ricerca musicale e di concerti live, Antonio Agnello ritorna sulla scena cantautorale con un brano introspettivo e a tratti esplosivo, immerso in un carattere rock di impronta sonora volutamente retrò che strizza l’occhio agli anni delle sperimentazioni sonore, senza però volerne copiare l’identità, e mantenendo dunque un linguaggio originale, con una forte impronta acustica intimista.







Il singolo è accompagnato da un videoclip firmato Recraft Studio, con la regia di Raffaele Pullara, e le performances dello stesso autore Antonio Agnello e dell’artista Ginevra Gilli. Il videoclip uscirà il prossimo 4 ottobre.



Girato tra interni soffusi e le strade antiche di Palermo, il video mette in scena le maschere come metafora delle barriere emotive che ci impediscono di vivere davvero. Il protagonista, spogliandosi della propria maschera, osserva infine la “partita a scacchi della vita”: mosse giuste, errori, rimpianti e, soprattutto, il desiderio di non perdere mai la speranza.







Il singolo è solo l’inizio di un viaggio musicale più ambizioso: Antonio Agnello è infatti al lavoro su un nuovo album, un progetto ricco di contenuti e sperimentazione sonora che promette nuove riflessioni e prospettive di ascolto. Chitarrista, compositore e cantautore, Agnello si è formato tra conservatorio e palchi romani, spaziando dalla musica etnica allo swing fino alla canzone d’autore.

Con il precedente progetto Vecchia Biro (2017) ha girato l’Italia con il tour “A tu per tour”.



Oggi torna con un brano che segna una nuova maturità artistica e conferma la sua ricerca di autenticità. Il videoclip “Eccomi qui” è da oggi pubblico su tutte le piattaforme digitali.





Testo e musica di Antonio Agnello; produzione video: Recraft Studio; regia di Raffaele Pullara; assistenza tecnica: Virginia Maiorana; performer: Antonio Agnello e Ginevra Gilli.



