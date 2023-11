La TopSpin Energy Cup si chiuderà con una finale tutta italiana. L’ottava testa di serie del torneo Dalila Spiteri giocherà contro Lisa Pigato, partita dalle qualificazioni, domenica 5 novembre. Per la tennista di Licata (Ag) la posta in gioco è il quarto titolo ITF in carriera e il primo W25. Anche per Pigato una vittoria a Solarino significherebbe il quarto titolo ITF in singolare e il primo W25. Al termine del turno di Semifinali, Spiteri ha avuto la meglio dopo oltre tre ore di gioco sull’inglese Emilie Lindh, sconfitta al tie break 6-7, 7-6, 5-7; Pigato ha invece battuto 6-1, 6-4 la russa Julia Avdeeva, dopo aver eliminato nel derby azzurro dei Quarti la palermitana Pedone. La fine del singolare TopSpin Energy Cup si giocherà alle ore 10.

A Solarino si è giocata oggi, sabato 4 novembre, la finale del doppio Top Spin Energy Cup. La coppia italiana composta da Lisa Pigato e Giorgia Pedone è stata sconfitta dalla statunitense Jessie Aney in coppia con la tedesca Lena Papadakis al tie break, terminati 3-6, 6-3, 6-10.

