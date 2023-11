Palermo. Una grande gioia e soddisfazione per la famiglia Pupella che già, da tanti anni, porta avanti Crescinteatro – Scuola di teatro Pupella (dai 6 ai 18 anni) e la Scuola di recitazione Mario Pupella (dai 18 anni in su). La notizia di questi giorni riguarda un allievo della Scuola che ha superato le selezioni per entrare presso la prestigiosa accademia del teatro nazionale di Genova. Lui è Matteo Immesi, allievo per anni della scuola di teatro dei Pupella che, tra lezioni, studio, e piccoli lavoretti, ha frequentato Crescinteatro con dedizione, sacrificio e costanza, e nel frattempo ha inseguito un sogno. Immesi è stato preparato per le selezioni alle accademie nazionali dai maestri Daniela Pupella e Luciano Falletta, ed anche da Lavinia Pupella, da Maria Elisabetta Trupiano per il canto ed Arabella Scalisi per il movimento, ed ancora, dai maestri Iaia Corcione, Cristina Coltelli e Leonardo Campanella che lo hanno formato durante tutto il suo percorso alla Scuola. Il teatro Sant’Eugenio ha sostenuto il suo allievo, Matteo Immesi, anche fornendogli i costumi per affrontare le selezioni.

CrescinTeatro può anche vantare altri piccoli talenti preparati e scelti per i casting di film importanti, tra cui, il piccolo Emanuele Di Garbo che ha appena finito di girare con Michele Placido il Film su Pirandello, o Giada Mazzuoccolo preparata e scelta per un piccolo ruolo ne “I Leoni di Sicilia”, serie attualmente disponibile sulla piattaforma Disney+.

Crescinteatro è una piccola fucina, dove, le discipline studiate sono tante dalla recitazione a tutto tondo, basata su diversi metodi: dal sistema Stanislavskji al metodo Strasberg, alla biomeccanica teatrale, nonchè l’arte della maieutica, improvvisazione, teatro danza, movimento scenico, canto e tecnica vocale, dizione e fonetica.

Le Direttrici artistiche di Crescinteatro, le sorelle Lavinia e Daniela Pupella, sono orgogliose del loro piccolo scrigno che alimenta le passioni di tutti quei giovani che desiderano fortemente “vivere” il palcoscenico del teatro Sant’Eugenio, dove, a sua volta, si svolgono quotidianamente le lezioni. E, come per magia, dal palco, gli allievi riescono a staccare la spina da tutto ciò che è virtuale e fuori da quello spazio, per sperimentare la verità, i rapporti umani, l’empatia e i sentimenti.

“Matteo Immesi porterà con sé il bagaglio con tutto ciò che gli abbiamo trasmesso – commentano Daniela e Lavinia Pupella – e che gli ha dato la grinta e l’energia necessarie per affrontare le selezioni; ed ora andrà ancora più a fondo nell’arte della recitazione. La scuola del teatro nazionale di Genova è tra le più formative e ambite in tutto il panorama nazionale e siamo felici che Matteo ne farà parte…e speriamo sia seguito negli anni dai suoi cari compagni di Crescinteatro”.

I corsi di CrescinTeatro, dai 6 ai 18 anni, sono già partiti e prevedono: per la fascia dei più grandi, incontri di tre volte a settimana; per i più piccoli – fino ai 13 anni -incontri di due volte a settimana.

E poi c’è il Corso Scuola di Teatro Mario Pupella, Scuola avviata ben trent’anni fa dallo stesso Mario Pupella, e che consta di due corsi: uno pomeridiano intensivo di tre ore al giorno dal lunedì al giovedì; e uno serale, due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30.

Direzione artistica Scuole di Teatro: Daniela Pupella (recitazione), Marco Pupella (storia del teatro), Lavinia Pupella (recitazione)

Contatti: 091.6710494 – 347.6567725

https://www.facebook.com/crescinteatro

http://www.teatrosanteugenio.it

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.