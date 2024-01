Tipo segnalazione: Disservizio

Desideravo rendere pubblico ciò che mi è accaduto a seguito dell’incendio del 25/07/2023 nella zona di Baida e dintorni, laddove oltre al danno ambientale, ecologico, ho subito un grave disservizio da parte della TIM per il danneggiamento della cabina a cui ero collegato.

Sono stato per settimane senza alcun collegamento, anche se minimizzavano sempre, adducendo che avevano provveduto al ripristino e costringendomi ad utilizzare un servizio a pagamento, pur sapendo che il problema era loro.

Da subito ho chiesto di non pagare per un servizio non reso e di non subire un costo per un servizio extra non necessario.

Dopo circa 15 giorni di assoluto buio, ho chiesto la cessazione del contratto, che mi è stata accordata a Settembre ad un mese circa dalla richiesta.

Ho dovuto pagare l’intera fattura di Luglio 2023, Agosto 2023 e parte di Settembre 2023, senza poter utilizzare la rete, oltre la consulenza extra richiesta, che non ha sortito alcun effetto.

Come me, credo, che tante altre persone in zona avranno subito lo stesso trattamento.

Tim è l’unica azienda che non ha risarcito i propri clienti e ciò è scorretto ed ingiusto e, per quanto mi riguarda, per me, hanno chiuso!

Non si sono mai degnati di rispondere alle mie pec e ciò in violazione delle norme amministrativa ed a quelle in materia di comunicazioni digitali.

Spero che a questo mondo ci sia un pò di giustizia e che i responsabili paghino di persona.

Luogo: Via Rosina Ferrario, 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

