Un’occasione speciale per immergersi nella lettura? Sicuramente il New Reading Party, evento creato per condividere la passione per la lettura e offrire uno spazio per renderla ancora più magica.

Dopo il successo del primo appuntamento, Newbookclub è lieto di invitare nuovamente tutti gli appassionati di libri a un nuovo evento che, in collaborazione con Epyc, si svolgerà martedì 19 novembre a partire dalle 17.30 nel suggestivo Giardino delle Rose, all’interno di Epyc, al civico 42 di via Pignatelli Aragona.

Cos’è il New Reading Party?

Il New Reading Party è un’occasione unica dove gli amanti della lettura possono ritrovarsi in uno spazio comune per dedicarsi al proprio libro, immersi in un’atmosfera che favorisce concentrazione e ispirazione. Il concept è semplice, ma coinvolgente: ciascun partecipante porta un libro (che sta leggendo, che ha appena iniziato o anche uno che sta studiando) e per due ore si immerge nella lettura, insieme ad altre persone che condividono la stessa passione.

Durante il New Reading Party è previsto anche un momento di microfono aperto: chi lo desidera avrà due minuti per leggere ad alta voce una frase, una citazione o un passaggio significativo del proprio libro, condividendo così con gli altri partecipanti le emozioni e i pensieri nati dalla lettura.

Un momento di puro relax e concentrazione

Per rendere l’esperienza ancora più intensa, i partecipanti sono invitati a mettere in stand-by smartphone e connessione internet, concedendosi un tempo di concentrazione pura, dove la lettura è l’unica protagonista. Sarà, inoltre, possibile consumare bevande e snack al bar, per rendere l’atmosfera ancora più rilassante e piacevole.

Info per partecipare

Per partecipare è sufficiente portare con sé un libro e la tessera Arci. Non è necessaria alcuna prenotazione: i partecipanti possono presentarsi il 19 novembre alle ore 17.30 presso la sede dell’Epyc, con il libro che desiderano leggere. Sarà un’esperienza di lettura condivisa, dove ogni libro diventa un mondo da esplorare insieme.

Cos’è il Newbookclub?

Newbookclub community lab è un’associazione che si occupa della promozione della scrittura e della lettura e quindi, della cultura. Nel particolare, è un laboratorio di scrittura di comunità, un progetto sociale e letterario creato da Alessio Castiglione e sviluppato oggi con la collaborazione degli starters, una squadra di giovani adulti competenti impegnati nel sociale che hanno costituito un piccolo gruppo organizzativo per la realizzazione degli incontri del Newbookclub. Un laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività.

Contatti

Facebook: Newbookclub Community Lab

Instagram: Newbookclub Community Lab

E-mail: newbookclubnbc@gmail.com

WhatsApp: +39 375 672 0081

Sito web: newbookclubcommunitylab.it





Luogo: Epyc, Via Pignatelli Aragona 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA

