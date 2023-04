Per una settimana Monreale si trasforma in un palcoscenico di manifestazioni, culturali, religiose, musicali e folkloristiche. A presentare il fitto programma che accoglierà fedeli e visitatori, è intervenuto nel corso di una conferenza stampa organizzata in Sala Rossa, il sindaco Alberto Arcidiacono che ha voluto dedicare questa edizione all’assessore Geppino Pupella recentemente scomparso.

Presenti alla conferenza la Giunta, il Presidente del consiglio comunale Marco Intravaia , il segretario comunale Giovanni Impastato, il presidente della Confraternita Pietro Maranzano, il presidente dell’Associazione Festeggiamenti del Tre Maggio Salvo Modica .”Unendo le forze Comune Associazione e Confraternita – ha detto il primo cittadino – siamo riusciti a fare un lavoro eccezionale con delle serate particolari con grandissime sorprese.

Spettacoli di punta giorno 30 aprile e giorno 1 maggio ci sarà il Teatro del Fuoco con artisti .

Ed ancora sono previsti spettacoli a Largo Padre Pio e spettacoli e sfilate itineranti per le vie della città.

“Abbiamo cercato di creare una edizione speciale dove ci saranno anche ballerini che si esibiranno nella facciata della Cattedrale per accontentare tutti dai piu’ piccoli ai piu’ grandi– ha continuato il sindaco Arcidiacono – realizzando un programma vario grazie anche ad un notevole contributo dell’Assessorato Regionale al Turismo.”

Ma la Festa ha il suo culmine giorno 3 maggio con il tradizionale pontificale celebrato dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi dove vi prendono parte oltre ai tantissimi fedeli che arrivano da ogni parte della Sicilia, tutte le autorità cittadine e si conclude con la tradizionale discesa dell’altare della venerata immagine del Crocifisso che viene adagiato sullo zoccolo collocato all’esterno della chiesa , sotto la maiolica che raffigura il protettore di Monreale, da dove alle 18 in punto giorno 3 si dà il via alla solenne processione che si snoda per le vie della città e dura fino a notte fonda dove arriverà sotto il Palazzo Comunale dove ci sarà il tradizionale omaggio floreale da parte del sindaco e i giochi pirotecnici al termine dei quali farà ritorno in Collegiata .

“L’impegno dell’amministrazione – ha concluso il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia – è sempre più forte nel valorizzare il territorio e quest’anno è stato possibile grazie anche a un notevole contributo della Regione Siciliana”.

Il manifesto della festa è stato realizzato dagli studenti del Liceo Artistico e sarà definito nei prossimi giorni. Ad illustrare le singole iniziative sono intervenuti gli assessori Letizia Sardisco e Riccardo Lo Verso.

