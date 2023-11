‘Tra le onde di Dama e i sapori di Brama, Cocktail & Cucina’.

E’ questo il nome dell’evento/mostra d’arte che si terrà a Palermo il 3 dicembre, in via Meli n. 16, dalle ore 19, quando verrà inaugurata la mostra dedicata di Dama, talentuosa pittrice siciliana, che rimarrà aperta per l’intero mese di dicembre.

L’inaugurazione sarà un’occasione per entrare in contatto con l’attività di Dama, conosciuta per la sua arte senza pennello, che ha lasciato il lavoro per seguire la sua passione creativa. La sua tecnica innovativa, che coinvolge l’uso esclusivo delle dita, ha catturato l’immaginazione di chiunque incontri le sue opere. La pittrice sarà presente per condividere la sua ispirazione, raccontare le storie dietro le sue opere e addentrarsi nell’arte pittorica insieme ai visitatori. Durante la serata, sarà possibile sorseggiare un prosecco di benvenuto, in un’atmosfera conviviale e raffinata.



Brama Cocktail & Cucina offre un ambiente accogliente dove il pubblico avrà la possibilità di prenotare il proprio tavolo per godere di una cena o di un aperitivo immerso nell’arte di Dama. Si potrà accedere solo su prenotazione chiamando al numero 327 3348569.

La mostra rappresenta un’opportunità per immergersi nell’arte di Dama e scoprire l’intersezione tra espressione creativa ed esperienza culinaria.

L’Artista:

Maria D’Amico, in arte Dama, è nata a Palermo. Già imprenditrice nel campo della moda, nel 2017 inizia a dipingere, dopo aver guardato dentro se stessa e aver scoperto la pace e la serenità che cercava grazie ad una tela.

Comincia così il viaggio nell’arte, decidendo di abbandonare un lavoro svolto da anni con entusiasmo per dedicarsi al suo sentire e al suo bisogno di libertà, ritrovato nel mare, tra i suoi suoni, il suo odore, il movimento delle onde, che decide di far diventare simbolo della sua arte.

Dama considera, infatti, le onde messaggere di sentimento.

Dama non utilizza pennelli; il suo motto è: “mente cuore dita”

e vive la pittura come un istinto, una forma di rinascita, ricerca di autenticità senza una tecnica studiata. “Fissando direttamente sulla tele le mie emozioni – dice Dama – mi piacerebbe poterle risvegliare anche in chi osserva i miei dipinti”. Dama ama dipingere su grandi spazi, quando può si rifugia ad Ustica, sua isola del cuore, che l’ha abbracciata quando desiderava chiarirsi le idee e ritrovare la concentrazione per il suo cammino, e anche a Ustica ci sono delle sue opere in esposizione.

Diverse sono state le sue esperienze artistiche, tra cui un’esposizione a Palazzo d’Aumale a

Terrasini, una alla galleria d’arte Dantebus di via Margutta a Roma e ha partecipato a delle estemporanee di pittura con le dita a Palermo, Favignana, Marettimo, Marsala.

Oltre a dipingere Dama insegna “pittura con le dita” in due istituti scolastici privati della sua città.



