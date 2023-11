Con gli esami di valutazione finale, svoltisi presso la sede del Coni Sicilia, si è concluso sabato scorso a Palermo il corso per “Personal Trainer 2023” realizzato dalla Scuola Nazionale dello Sport Libertas. «Le evidenze formative tecniche e comunicative raggiunte dai corsisti – riferisce il professore Giuseppe Mangano, presidente del Comitato Regionale Libertas Sicilia – sono state di ottimo livello. Il percorso formativo, iniziato a ottobre, per le lezioni pratiche si è svolto, infatti, presso i più qualificati Centri Sportivi Libertas di Palermo mentre per le lezioni teoriche è stata utilizzata la sala congressi del CONI in via Notarbartolo».

I numerosi formatori nazionali intervenuti hanno realizzato complessivamente 200 ore di lezioni compreso il corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation), ovvero il supporto di base delle funzioni vitali, che consiste nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) oltre all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico necessari per soccorrere chi ha perso coscienza – non respira (cessazione dell’attività respiratoria). Gli allievi si sono inoltre sottoposti a una visita medica agonistica presso il centro di medicina dello sport del dottor Giglio per poi concludere il percorso formativo con 60 ore di tirocinio. La consegna dei diplomi è in programma tra una settimana presso la sede del Coni Sicilia.

Luogo: Sede Coni Sicilia, Via Emanuele Notarbartolo, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

