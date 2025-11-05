Vittoria Blunda nasce ad Alcamo e si affaccia sulla scena musicale italiana con una voce intensa e una scrittura diretta.

Il suo stile, pop cantautoriale, unisce melodie moderne a testi sinceri e personali, raccontando emozioni autentiche e storie quotidiane con delicatezza e forza. Con il suo primo singolo “Ipocrisia”, Vittoria si propone come una giovane artista capace di coniugare sensibilità e coraggio, annunciando un percorso musicale destinato a crescere e a farsi ascoltare.

Il suo debutto è un manifesto di verità e vulnerabilità, un atto di coraggio in un tempo in cui la sincerità sembra un gesto rivoluzionario.

L’abbiamo incontrata per farci raccontare il suo esordio, la nascita del brano e il percorso interiore che l’ha portata a scrivere una delle canzoni più intense del suo repertorio nascente.





Intervista a Vittoria Blunda

Come nasce “Ipocrisia”?

«È nata da un bisogno di liberazione. Avevo dentro tante cose non dette, una sensazione di disagio verso certi atteggiamenti falsi che spesso si incontrano nella vita di tutti i giorni. Scrivere “Ipocrisia” è stato come svuotare un peso e trasformarlo in qualcosa di costruttivo.»

C’è un momento o un’esperienza particolare che ti ha ispirata?

«Più che un momento preciso, è stato un accumulo di sensazioni. Mi sono resa conto di quanto spesso, nella società di oggi, si finga per essere accettati. E allora mi sono chiesta: perché non dirlo apertamente?»





Hai scritto prima il testo o la musica?

«È nato prima il testo, l’avevo scritto sulle note del telefono subito dopo aver fatto un sogno. Nell’intimità della mia camera, con il mio pianoforte, non è stato difficile trasformare quelle parole in musica.»

Com’è stato il processo di produzione? Hai collaborato con qualcuno?

«Sì, ho lavorato con il produttore Matteo Tateo, per l’etichetta MC Music Production. È stato un percorso bellissimo, pieno di confronto. Abbiamo cercato di dare al brano un suono moderno ma anche personale, che rispecchiasse la mia identità.»

Cosa vorresti arrivasse al pubblico attraverso questa canzone?

«Vorrei che chi ascolta “Ipocrisia” trovasse il coraggio di essere sé stesso, senza filtri. È un invito a non nascondersi dietro le apparenze, a dire la verità anche quando costa.»





Come descriveresti la tua identità musicale?

«Sono ancora in costruzione, ma credo molto nella sincerità artistica. Mi piace unire sonorità pop con testi che raccontano emozioni vere.

Voglio essere una cantautrice che non si limita al suono più acustico, tipico del genere, ma che sperimenta con arrangiamenti più “figli del nostro tempo”.

Non voglio cantare solo per intrattenere, ma per comunicare qualcosa di reale.»

C’è una frase del testo a cui sei particolarmente legata?

«Sì, la frase “Ma tu odiami, odiami, io sarò con me” racchiude l’aspetto del dialogo interiore: una conversazione con me stessa, dove, nonostante ciò che possano provare gli altri nei miei confronti, io abbraccio la mia autenticità.

Anche se ne parlo in maniera soggettiva, la canzone vuole essere un invito per gli altri a fare lo stesso.»





Questo singolo rappresenta un nuovo inizio per te. Che cosa significa debuttare con un brano così forte?

«Significa mettermi in gioco completamente. Non ho scelto un tema leggero perché non volevo fare finta.

“Ipocrisia” parla di me e di tante persone che vivono le stesse sensazioni. È il mio modo di dire: “Ci sono, ma voglio esserci davvero.”»

Hai già in mente nuovi progetti?

«Sì, sto scrivendo altri brani che faranno parte di un percorso più ampio. Voglio continuare a raccontarmi con sincerità e portare la mia musica dal vivo, dove il contatto con il pubblico è più vero che mai.»





C’è un messaggio che vuoi lasciare ai tuoi ascoltatori?

«Essere autentici è la cosa più rivoluzionaria che possiamo fare oggi. Non bisogna aver paura di mostrarsi fragili, perché è proprio da lì che nasce la forza.»

In conclusione, con “Ipocrisia”, Vittoria Blunda non si limita a presentarsi al pubblico: si espone, si racconta e invita a guardarsi dentro.

Un debutto che profuma di verità, una voce che sa essere delicata e incisiva al tempo stesso.

E se questo è solo l’inizio, possiamo aspettarci molto da un’artista che ha scelto la strada più difficile, ma anche la più autentica: quella della sincerità.

Il Rosso

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.