È stato intitolato “Musica Canestro”, un concerto evento a scopo benefico che si svolgerà mercoledì 17 luglio, con inizio alle ore 21.30, nel campo di basket con annesso anfiteatro del Clomy Club, al centro sportivo Falcone Borsellino (ex Campo Bianco, lato lungomare Dante Alighieri di Erice, di fronte ai lidi); ingresso ad offerta libera.



L’iniziativa è organizzata dal Ceto del Popolo, che cura l’Ascesa al Calvario – “U’ Signuri ca Cruci ’ncoddu” – della Processione dei Misteri di Trapani, e mira a sostenere lo sport inclusivo aiutando i ragazzi della squadra di baskin dell’ASD Granata Basket Club.

Il progetto è stato sposato dall’associazione Nuova Banda Musicale “Maestro Gabriele Asaro” di Paceco, che terrà il concerto con sessanta musicisti diretti dal maestro Santino Stinco: circa due ore di buona musica tra jazz, mambo, swing, tango, rumba e altri ritmi coinvolgenti.

«La nostra associazione – afferma il presidente del Ceto del Popolo, Sandro Parrinello – intende intraprendere un percorso improntato sulla solidarietà e sull’attenzione per il sociale, rendendo concreto il messaggio spirituale tramandato dal Gruppo “Ascesa al Calvario”, con l’obiettivo di non limitarlo alla sola Processione dei Misteri. Seguiamo l’esempio di Simone di Cirene, che offre il suo aiuto al Cristo alleviandogli il fardello della Croce, e quindi non si tira indietro dinanzi alle esigenze del prossimo; il nostro prossimo, in questo caso, sono i piccoli allievi della squadra di basket inclusivo».

«Ci auguriamo che questa attività venga condivisa e seguita da quanti vorranno e potranno partecipare a questa opera benefica» conclude Sandro Parrinello, precisando che la somma raccolta, compresa quella erogata dagli sponsor, verrà interamente devoluta per i bisogni della squadra di baskin.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.