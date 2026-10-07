“Be Circular – Pratiche di economia circolare locale a partire dai rifiuti tessili” è il progetto, sostenuto da Fondazione con il SUD, che sarà presentato in piazzetta Bagnasco alle 18 di mercoledì 7 Ottobre. Saranno presenti gli attori di un’ampia rete di organizzazioni che lavora per trasformare i rifiuti tessili in lavoro, inclusione e comunità.

Un altro degli appuntamenti dell’ottava stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia come sponsor e i gemellaggi con Etna Book ed Efebo d’Oro.









Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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