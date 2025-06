Presso l’iconico autodromo brianzolo, impegno per Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, su Porsche 992 GT3 Cup, in lizza nel secondo round stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

Alla volta di Monza, per affrontare il secondo di quattro round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025. Dopo oltre un mese di pausa, la spettacolare serie tricolore riaprirà i battenti presso l’iconico autodromo brianzolo. Un prossimo fine settimana agonistico che vedrà al via, altresì, due talentuosi piloti siciliani affiancati dal management della Tempo srl. Dopo i primi punti stagionali raccolti nella pur sfortunata tappa inaugurale al Misano World Circuit, il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto che, con l’altro esperto coéquipier viterbese Gianluca Carboni, si alterneranno al volante della Porsche 992 GT3 Cup del Raptor Engineering, punteranno decisamente ad inserirsi nella lotta al vertice della 2^ Divisione della classe GT Cup AM, ripartendo dall’ottima prestazione sfoggiata in Romagna, solo inficiata da un inatteso epilogo.





«Siamo ancora rammaricati per quanto accaduto a Misano, in occasione del nostro debutto stagionale» – ha sottolineato alla vigilia Nicolosi – «Era stato un weekend ricco di grandi soddisfazioni. Avevamo stabilito un ottimo feeling con la vettura e i tempi ci stavano dando ragione. Certo, non potevamo mettere in conto di essere costretti al ritiro per un incidente causato da altri (un tamponamento ai danni dell’incolpevole Di Benedetto con conseguente rottura dell’idroguida ndr). Ma adesso Misano è solo uno spiacevole ricordo. Abbiamo lavorato molto con gli ingegneri e con il team, siamo pronti. Doveroso, infine, ringraziare sempre i nostri sponsor, gestiti da RELOAD».

L’atteso evento sportivo, con tutto il fascino tipico delle competizioni di durata, entrerà nel vivo venerdì 20 giugno con la disputa di due sessioni di prove libere seguite, l’indomani mattina da una terza; sabato pomeriggio, invece, si inizierà a fare sul serio con lo svolgimento di tre turni di qualifiche ufficiali che definiranno la griglia di partenza della gara domenicale (ore 14,35), articolata sulla lunghezza di 180 minuti. Infine, la programmazione media prevederà la diretta integrale su ACI Sport TV (canale 228 di SKY), trasmessa anche in streaming sul sito www.acisport.it/CIGT e sui social annessi, oltre alla differita su Raisport con orario ancora in via di definizione.





Calendario Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025

4/05 – Misano (Rn); 22/06 – Monza; 3/08 – Imola (Bo); 14/09 – Mugello (Fi).

