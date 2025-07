TRINACRIA GREEN FESTIVAL 2025 – Sud, Suoni, Sapori – XI edizione

Dall’1 al 3 agosto a Collesano (PA) – Piazzale delle Fiere “Spegni il conflitto, alza il volume!”

Musica che unisce, cultura che coinvolge, territorio che vibra. Dall’1 al 3 agosto 2025 torna a Collesano (PA), in Piazzale delle Fiere, il Trinacria Green Festival, alla sua undicesima edizione. Tre giorni di concerti, dj set e sapori locali, con un messaggio importante e quantomai necessario in questo momento storico: in un mondo che amplifica l’odio, il Trinacria sceglie il suono della pace. “Spegni il conflitto, alza il volume!” è infatti il claim pensato per schierarsi dalla parte della pace, che è e deve essere la parte di tutti.

Una manifestazione che vuole promuovere la gastronomia locale e regionale, attraverso una selezione di cocktail preparati con ingredienti tipicamente siciliani e un tagliere di salumi e formaggi, che saranno serviti nell’area food & beverage aperta per l’intero week end a partire dalle 20:00.

Un evento che celebra la pace attraverso la musica, con un programma variegato, artisti di respiro internazionale e un’energia contagiosa.

L’iniziativa è promossa con il sostegno dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, del Comune di Collesano, e grazie al contributo di numerosi sponsor e partner privati.

IL PROGRAMMA

Si parte Venerdì 1 agosto, alle ore 22:00 con i CRIFIU live, che portano a Collesano una tappa del loro “Community Tour 2025”. Una delle band più originali della scena italiana torna in Sicilia dopo aver calcato i palchi del Primo Maggio di Roma e dello Sziget Festival. Pop, rock, elettronica e sapori mediterranei per raccontare il nostro tempo con una voce nuova. Antonio Ancora, Luigi e Sandro De Pauli, Marco Afrune, Enrico Quirino ci faranno ballare al ritmo del Salento.

A seguire, è previsto il DJ set con Gabriel Arnone.

Sabato 2 agosto, dalle ore 22:00, affideremo il palco a un Dj e produttore di fama mondiale, tra i maggiori esponenti della House Music e protagonista assoluto del clubbing internazionale: dalle consolle più prestigiose dei cinque continenti, arriva a Collesano special guest Dj Joe T Vannelli.

A seguire, il Dj set, per ballare fino al mattino con il sound travolgente di Agopil8 (Agostino Pilotto) e la voce magnetica di MAK, artista emergente della scena urban siciliana con oltre 2 milioni di ascolti su Spotify.

Domenica 3 agosto, come da tradizione, va in scena il The Voice Day – DJ Contest 2025. A partire dalle ore 21:00, giovani talenti della console si sfideranno, alla ricerca della voce e del sound del futuro. In palio un corso per DJ – PRODUCER da PL4TFORM Academy Palermo, regolamento e modulo di iscrizione si trovano a questo link:

https://drive.google.com/drive/folders/1FU6YUu2BigNTikkMdTidF2JIY2194-UH?usp=sharing

Finita la gara, è di nuovo tempo di ballare, con il DJ set di Vincenzo Callea.

In breve:

TRINACRIA GREEN FESTIVAL 2025 – Sud, Suoni, Sapori – XI edizione

Luogo: Piazzale delle Fiere, Snc, COLLESANO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.