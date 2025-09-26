Appuntamento il 30 settembre presso lo Store Enel di Via Marchese di Villabianca 121

Nuovo appuntamento per l’Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma non solo.

L’argomento che sarà affrontato nel prossimo appuntamento, che si svolgerà martedì 30 settembre, dalle 15:00 alle 16:00, presso lo Store Enel di Palermo, in via Marchese di Villabianca 121, sarà il fenomeno delle truffe, in particolare quelle telefoniche. Tematica per la quale interverrà il Tenente Colonnello Domenico La Padula, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.





Nel settore energetico è, infatti, cresciuta negli ultimi anni la tecnica dello spoofing, che consiste nel modificare il numero telefonico del chiamante facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale. Una pratica illegittima che Enel si impegna a contrastare con l’obiettivo di proteggere i propri clienti, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la sicurezza dei propri canali di contatto.

Attraverso l’incontro con consulenti esperti del settore e l’Arma dei Carabinieri, i cittadini verranno informati su come riconoscere le truffe, come proteggersi e su cosa fare nel caso in cui si cada in questa rete.

Il workshop è gratuito e aperto a tutti i cittadini, con ma i posti sono limitati. È possibile anche registrarsi attraverso il seguente link https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_1Il4VUHjAIeU5q6

Luogo: Via Marchese di Villabianca, 121, PALERMO, PALERMO, SICILIA

