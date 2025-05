È stato completato il primo grande passo del Tyrrhenian Link, uno dei progetti energetici più strategici del Paese: in poco più di due mesi, Terna ha ultimato la posa di circa 490 km di cavo sottomarino che collegherà la Sicilia alla Campania, da Fiumetorto (Termini Imerese) fino a Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia).

Il tratto appena completato, noto come ramo est del Tyrrhenian Link, è un’infrastruttura chiave per migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete elettrica nazionale, nonché per aumentare la capacità di scambio tra le regioni e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

Un’opera da record

La posa, realizzata in due fasi tra marzo e aprile, è stata condotta a bordo della nave “Leonardo da Vinci” di Prysmian, che ha raggiunto profondità operative fino a 1.560 metri. Questo tratto rappresenta il cavo in corrente continua più lungo mai realizzato da Terna.

Secondo Giuseppina Di Foggia, AD e DG di Terna, “il collegamento tra Sicilia e Campania è un traguardo fondamentale verso un sistema energetico più sostenibile ed efficiente. Il supporto tecnologico di Prysmian è stato decisivo per rispettare i tempi e gli standard dell’opera”.

Il progetto ha ricevuto un finanziamento da 500 milioni di euro nell’ambito del programma europeo REPowerEU, e rappresenta uno dei tre interventi strategici di Terna inclusi in questo piano.

Il Tyrrhenian Link, il cui investimento complessivo è di circa 3,7 miliardi di euro, prevede anche un ramo ovest, attualmente in sviluppo, che collegherà Sicilia e Sardegna. L’infrastruttura completa sarà lunga circa 970 km e garantirà una capacità di trasmissione di 1.000 MW per ciascun tratto. Il completamento dell’intero progetto è previsto per il 2028, ma già il ramo est entrerà in esercizio nel 2026.

Oltre alla posa marina, sono in corso i lavori civili per le stazioni di conversione a Eboli e Termini Imerese. Queste strutture saranno collegate agli approdi costieri tramite elettrodotti interrati: circa 15 km in Campania e 10 km in Sicilia, progettati con criteri di minimo impatto ambientale e paesaggistico.

Il Tyrrhenian Link è molto più di una semplice infrastruttura: è un tassello fondamentale per la transizione energetica e il rafforzamento dell’Italia come snodo elettrico strategico nel Mediterraneo. “Siamo orgogliosi di collaborare con Terna su uno dei progetti più ambiziosi al mondo”, ha commentato Raul Gil, EVP di Prysmian, sottolineando anche un altro record raggiunto: la posa di cavo sottomarino a 2.150 metri di profondità.

