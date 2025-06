Il Responsabile Nazionale Enti Locali dell’Unione di Centro, l’On. Decio Terrana, interverrà Venerdì 13 Giugno a Grosseto al Convegno organizzato dall’Associazione Etica e Valori Cristiani su “Dottrina Sociale della Chiesa e Impegno dei Cattolici in Politica”. La manifestazione si terrà alle ore 16,00 presso la Sala Pegaso 2 del Palazzo della Provincia di Grosseto in Piazza Dante, 35.

“Assieme ad associazioni cristiane e di carattere sociale – trasmette l’On. Terrana – discuteremo della fondamentale importanza della dottrina sociale della Chiesa nella Società di ieri e di oggi e di come sia opportuno un impegno dei Cattolici in Politica per riportare al centro della discussione politica i nostri valori non negoziabili”.

L’On. Decio Terrana, che ha anche pubblicato un testo intitolato “L’Impegno dei Cattolici in Politica – Un’alleanza per il futuro dell’Italia”, già da tempo sostiene la necessità di riunire tutte le associazioni e le sigle Cattoliche in un unico movimento moderato che possa portare avanti i valori della Dottrina Sociale della Chiesa.

“Sono ormai note a tutti le cifre sull’astensionismo dal voto e sull’assenza di un’area moderata che possa portare avanti i valori della Dottrina Sociale della Chiesa. Dobbiamo fare fronte comune e riunire tutte le forze per poter rilanciare un’azione politica che metta al centro l’uomo e la donna, la famiglia e quei valori che da sempre hanno caratterizzato la nostra Società e fatto dell’Italia la quinta potenza mondiale”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.