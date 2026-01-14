Il consigliere comunale di Bagheria Sergio Cannizzaro – primo degli eletti nella DC, nonché capogruppo con oltre 400 preferenze alle ultime elezioni – aderisce ufficialmente al progetto dell’Unione di Centro seguendo la posizione intrapresa da Maurizio Lo Galbo, da giorni nominato dal partito responsabile per la formazione delle liste elettorali in Sicilia e responsabile degli enti locali in provincia di Palermo per l’Udc.





“Sono tornato – dichiara Cannizzaro – nella casa dove sono cresciuto e in cui ha trovato radice la mia formazione. Inoltre, costituisce per me motivo di profonda gioia ed orgoglio, continuare a seguire, anche in questo progetto politico, il caro amico Maurizio Lo Galbo, al quale ripongo fiducia e stima, consapevole che insieme a tanti altri amministratori possiamo davvero costruire una nuova stagione politica per il bene comune della collettività siciliana” – sono queste le prime dichiarazioni del consigliere comunale bagherese, Sergio Cannizzaro.





L’On. Decio Terrana, Coordinatore politico dell’Unione di Centro in Sicilia, dichiara: “Il passaggio di Sergio Cannizzaro rappresenta un segnale politico chiaro e significativo della costante crescita dell’Unione di Centro in Sicilia. Un’adesione che conferma la credibilità del nostro progetto politico, fondato sui valori del popolarismo, della responsabilità istituzionale e della centralità dei territori. L’Udc continua ad attrarre amministratori e personalità che scelgono un percorso serio, coerente e orientato al bene comune, lontano da improvvisazioni e logiche di mera propaganda. Il nostro obiettivo resta quello di rafforzare una presenza politica solida e radicata, capace di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini siciliani.”

PALERMO, SICILIA

