Il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, sentito il parere favorevole del Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa, ha comunicato la nomina a responsabile regionale per le politiche economiche e finanziarie dell’Udc in Sicilia allo stimato Dott. Ugo Tagliareni.

Il Dottore Commercialista e Revisore Legale di Bagheria, con studio professionale a Palermo in via Goethe, è esperto in diritto societario e gestione crisi d’impresa, perito bancario e societario, con grande esperienza nella gestione aziendale amministrativa, contabile e fiscale e come amministratore giudiziario.





“Sono entusiasta nel comunicare il nuovo responsabile regionale per le politiche economiche e finanziarie – trasmette il Coordinatore Regionale On. Decio Terrana – Stiamo investendo davvero tanto su professionalità di spessore in tutto il territorio siciliano e con la nomina del Dott. Tagliareni andiamo a investire su un settore, quello economico, da sempre in difficoltà nel territorio siciliano. Sono certo che il neo responsabile regionale sarà fondamentale nella crescita del nostro partito, con proposte dedicate a migliorare la situazione economica e finanziaria della nostra regione”.

PALERMO, SICILIA

