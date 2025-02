«Esprimiamo la nostra vicinanza e i migliori auguri di una pronta guarigione – afferma Maurizio Maccarrone, segretario provinciale dell’Ugl Autonomie Locale – all’agente della polizia locale in servizio presso il Comune di Catania che, dopo aver multato delle auto in sosta in Via Gabriele d’Annunzio, si è accasciato a terra per un infarto, mentre alcuni utenti sanzionati protestavano».





«Come Ugl Catania condanniamo duramente questo tipo di comportamento – continua Maccarrone – è impensabile che un lavoratore, impegnato a fare il proprio dovere, debba sentirsi aggredito verbalmente o psicologicamente mentre svolge il proprio lavoro per il bene di tutta la cittadinanza. Le Forze dell’ordine rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra città e meritano il rispetto e il sostegno di tutti i cittadini».

Per il segretario territoriale dell’Ugl Catania Giovanni Musumeci: «Viviamo in un tempo in cui spesso si confonde la libertà con l’assenza di regole o limiti, dimenticando che la nostra libertà finisce dove inizia quella altrui».

