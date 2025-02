A Palermo, nel cuore del quartiere Ballarò e nell’area tra via Evangelista di Blasi e via Perpignano, è in corso il progetto dal titolo “Giovani e Inclusione: nuove frontiere delle connessioni sociali” finanziato dall’Agenzia Italiana della Gioventù con l’Avviso “NEETWork-connessioni creative”, e gestito dall’Associazione Salesiana di Promozione Sociale Santa Chiara in collaborazione con la Casa Salesiana Gesù Adolescente.

L’Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara opera a Ballarò nel complesso salesiano di Santa Chiara dove i Salesiani da oltre 105 anni si occupano e prendono in carico giovani con difficoltà che vivono nel quartiere dell’Albergheria.





L’Istituto Salesiano Gesù Adolescente, opera invece nell’ampia area della V Circoscrizione di Palermo, tra via Evangelista di Blasi e via Perpignano, dove da oltre 60 anni i Salesiani formano e avviano i giovani in difficoltà e in cerca di lavoro e di occupazione, alla formazione professionale di alta qualità.

Il progetto prevede l’inclusione formativa e lavorativa di 60 giovani NEET dai 16 ai 25 anni, vede la collaborazione, in qualità di partner, di diversi enti del terzo settore e di istituzioni pubbliche, e mira a offrire percorsi di orientamento, formazione professionale e cittadinanza attiva per promuovere l’inclusione lavorativa e sociale dei giovani che vivono in contesti svantaggiati che non sono in grado di offrire opportunità di crescita e di sviluppo sociale e lavorativo.

Il progetto rappresenta per i giovani e per il territorio una importante opportunità per contrastare la povertà educativa e promuovere l’occupabilità delle nuove generazioni, contribuendo a creare una società più inclusiva e partecipativa.





Le azioni previste per facilitare questo percorso sono:

1. Orientamento e sensibilizzazione verso il proseguimento degli studi o l’ingresso nel mondo del lavoro, valorizzando i talenti e le inclinazioni personali dei giovani.

2. Inclusione formativa e professionale attraverso quattro percorsi di miglioramento delle capacità professionali che risulteranno attrattive per le esigenze del mercato del lavoro attuale e per una sana integrazione e partecipazione alla vita democratica del proprio territorio.

Ogni percorso formativo prevede un totale di 100 ore di formazione per settori ad alta richiesta occupazionale. Nello specifico:

• Ristorazione: per valorizzare la tradizione culinaria e rispondere alla crescente domanda nel settore enogastronomico.

• Meccanica-auto: per offrire competenze avanzate e aggiornate sulle nuove tecnologie.

• Saldatura: con una formazione specialistica in un settore con una domanda di manodopera qualificata in costante crescita.

• Baby-sitter: corso dedicato a giovani donne per acquisire competenze professionali nella cura e nell’accudimento dei bambini.

Il progetto prevede inoltre un laboratorio di cittadinanza attiva che coinvolge i giovani in attività di sensibilizzazione e di protagonismo sociale, stimolando il loro impegno civico. Sono inoltre in atto attività che vedono protagonisti i giovani in workshop, giochi di ruolo e campagne di sensibilizzazione, oltre alla creazione di strumenti di comunicazione e diffusione gestiti dagli stessi protagonisti del progetto.





I partner del progetto:

– Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Formative del Comune di Palermo

-Associazione Sportiva dilettantistica polisportiva giovanile salesiana Villaurea

– Istituto Salesiano Don Bosco

– Associazione “Salesiani Gesù Adolescente ETS”

– Parrocchia San Gabriele Arcangelo

– C&C partner Apple in Europa

– Associazione Aletheia ETS – APS

– Hikikomori Italia

– Hikikomori Italia Genitori onlus

– ALPHA Onlus

Per partecipare al progetto o ricevere maggiori informazioni, questi i recapiti:

Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara

PIAZZA SANTA CHIARA 11 – 90134 PALERMO

+39 091 331141

+39 347 63 86 838

progettazionesalesianipa@sbdsicilia.org

Luogo: Casa Salesiana Santa Chiara, Piazza Santa Chiara, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

