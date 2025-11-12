Raggiunta l’intesa per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro 2022/2024, che riguarda tutti i dipendenti regionali del comparto non dirigenziale, insieme a quelli degli enti e delle società collegate alla Regione Siciliana. L’accordo è stato firmato oggi a Palermo, nella sede dell’Aran Sicilia, con la partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali.

Per l’UGL Sicilia, il segretario regionale ha commentato: “Un grande obiettivo raggiunto in favore dei lavoratori e delle loro famiglie. Si può ancora migliorare e occorre subito guardare oltre, verso il rinnovo relativo al periodo 2025/2027”. Le parole di Carmelo Giuffrida, segretario regionale UGL Sicilia.

“Il nuovo CCRL introduce novità giuridiche rilevanti e garantisce un riconoscimento economico concreto ai dipendenti che ogni giorno, spesso tra difficoltà svolgono al meglio il proprio lavoro a beneficio della collettività”, ha sottolineato il segretario regionale dell’UGL Autonomie, Ernesto Lo Verso.

Alla riunione hanno preso parte, per la UGL Autonomie, anche Marco Schillaci, segretario aggiunto di Palermo, Alessandro Parrinello, segretario di Trapani, e Francesco Passarello, coordinatore per i Beni culturali in Sicilia.





