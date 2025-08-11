La Federazione UGL Mare e Porti annuncia l’apertura di un proprio Ufficio all’interno del Porto di Palermo, nei locali della Palazzina Stella Maris, cuore operativo dello scalo marittimo del capoluogo siciliano.

A darne notizia è Almerico Romano , Segretario Nazionale della UGL Mare e Porti, a seguito della sottoscrizione ufficiale della concessione dei locali:

“Assicureremo servizi e assistenza ai portuali e ai marittimi siciliani – e non solo – in un porto che riteniamo in forte espansione. Il nuovo Ufficio sarà non solo un punto operativo, ma soprattutto un luogo di ascolto e confronto, da cui far partire proposte concrete per affrontare le problematiche del settore”.

Almerico ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Segretario Generale Paolo Capone, al Segretario della UTL di Palermo Claudio Marchesini e, in particolare, alla Coordinatrice Regionale Antonella Di Maio “per la determinazione e la tenacia con cui ha creduto in questo progetto, trasformando un sogno in realtà”.

La realizzazione dell’ufficio rappresenta un ulteriore passo avanti nella presenza e nel radicamento della UGL nel comparto marittimo e portuale siciliano.





