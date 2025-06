Catania – Una giornata all’insegna della condivisione e dell’unità sindacale, con l’obiettivo di crescere e rappresentare sempre meglio i lavoratori. Si è tenuto stamattina, nella sede UGL di Catania, il Consiglio regionale dell’UGL Sicilia, convocato dal segretario regionale Carmelo Giuffrida, alla presenza del Vice Segretario Generale Luigi Ulgiati e con la partecipazione di tutte le UTL dell’Isola.

Giuffrida ha aperto i lavori sottolineando l’importanza della presenza nei territori e del gioco di squadra all’interno dell’organizzazione: una visione condivisa, ha spiegato, che consente di affrontare con forza e coerenza le battaglie sindacali più rilevanti.

Al centro dell’intervento del segretario regionale UGL Sicilia Carmelo Giuffrida, i temi che da tempo impegnano l’UGL Sicilia: rifiuti, siccità, depurazione e riforma dei consorzi di bonifica. “Siamo favorevoli ai termovalorizzatori come chiusura del ciclo dei rifiuti, accanto alla differenziata”, ha dichiarato. “Sulla siccità sono in corso interlocuzioni con la Regione, e grazie al nostro lavoro si sono fatti passi avanti”.

Sui consorzi di bonifica, Giuffrida ha ribadito l’attesa per una riforma che garantisca 1.200 lavoratori e preveda la stabilizzazione per altri 600. Quanto alla depurazione, ha parlato di un’emergenza strutturale: “È un paradosso pagare ogni anno sanzioni europee mentre continuiamo a scaricare a mare. E nel frattempo puntiamo sul turismo”.

Luigi Ulgiati ha richiamato la prospettiva di un “sindacato del futuro”, capace di superare le vecchie contrapposizioni. Ha espresso orgoglio per il contributo dell’UGL alla Legge 15 maggio 2025, n. 76 sulla partecipazione, approvata in via definitiva:

“È un cambiamento di paradigma. La legge riconosce il valore della partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa e segna una netta distinzione tra sindacalismo conflittuale e sindacalismo partecipativo”.

In quest’ottica Ulgiati ha annunciato l’avvio di due nuovi strumenti: la piattaforma UGL Next, per la formazione dei dirigenti, e il “Patronato Italiano”, in fase di accreditamento presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

















